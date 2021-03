Ötezer eurós támogatást kaphatnak a munkát kereső fogyatékkal élők

Elektromos meghajtású kerekesszéket is lehet vásárolni a támogatásból. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Vezeték nélküli hallókészülékeket, robogókat, elektromos meghajtású kerekesszékeket, illetve bármely más, az önellátást elősegítő készüléket lehet vásárolni arra a legtöbb 5000 eurós értékjegyre, amelyet a 18–65 év közötti fogyatékos személyek igényelhetnek.

Noha az értékjegyek odaítélését szabályozó törvény már 2019-ben megjelent, tavaly kezdték benyújtani az első kéréseket és adták át az első értékjegyeket is.

Mint a Maros Megyei Gyermekjogvédelmi és Szociális Igazgatóság vezetője, Miklea Hajnal a Székelyhonnak elmondta,

azok igényelhetik a segédeszközök megvásárlására használható értékjegyeket, akik fogyatékossági igazolvánnyal rendelkeznek és bizonyítottan munkát keresnek.

Hiszen a támogatás célja hozzásegíteni az érintettet olyan eszközök beszerzésére, amelyek segítségével önállóbb életet élhet, munkát is vállalhat. Azok, akik érintettek, vagyis a 18–65 év közötti fogyatékos személyek elsősorban a megyei gyermekjogvédelmi és szociális igazgatóságot kell felkeressék, ahol minden fontos tudnivalót elmondanak nekik, majd a megyei munkaerő-elhelyező és szakképző ügynökségnél kell jelentkezzenek. Itt nyilvántartásba kerülnek mint munkakeresők, szakmai tanácsot kapnak és útbaigazítást adnak. Majd az onnan kapott igazolással vissza kell térjenek a szociális igazgatósághoz, ahol ki kell töltsék a kérvényt és

vállalniuk kell, hogy rendeltetésszerűen használják fel a értékjegyeket és nem adják el a segédeszközt.

Szükség van szakorvosi ajánlásra is, amelyben le van szögezve, hogy a kérelmezőt milyen eszközök segítenék, hogy jobban boldoguljon az életben.

Kevesen kérték eddig

Miklea Hajnal elmondta, nem kizárólagos feltétel, hogy az érintett munkát találjon, csak az, hogy nyilvántartásba vegyék, hiszen ha nem is azonnal, de később is találhat képességének megfelelő állást. Azt is megtudtuk, hogy tavaly Maros megyében mindössze három látássérült személy nyújtott be ilyen jellegű igénylést, és mindhármunknak megfelelők voltak az iratai, így meg is kapták az értékjegyet. Az igazgató úgy tudja, hogy olyan számítógépes programot vásároltak, amely felolvas nekik, segítve a tájékozódásukat.

Hargita megyében – mint Elekes Zoltántól, a gyermekjogvédelmi és szociális igazgatóság vezetőjétől megtudtuk – tavaly három fogyatékkal élő személy igényelte a segédeszközök vásárlására felhasználható értékjegyet és egy személynek hagyták jóvá. A kéréseket továbbra is fogadják. A Maros megyei szakhatóság telefonszáma 0265–213512, a Hargita megyeiek pedig a 0266–314711-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Nem kell elbátortalanodni

Az országos szakhatóság oldalán egy kis videó is van a segédeszközök vásárlására és munkavállalásra buzdító programról. Egy öt évnél idősebb, elektromos tolószékkel közlekedő férfi meséli el, hogy elég sok papírra és utánajárásra volt szüksége ahhoz, hogy megkapja az 5000 eurós értékjegyet, és legalább két hónapot kellett várni, amíg a kérés leadásától tulajdonképpen ki lehetett választani a szükséges, szakorvos által is javasolt eszközt, de megérte. Ő egy 3000 eurós kerekesszéket vásárolt, amellyel gondtalanul tud közlekedni, és amelyet önerőből nem tudott volna kifizetni. Azt javasolja az érintetteknek, hogy legyenek kitartók és éljenek a lehetőséggel.