Őszi díszítésbe borul Szováta

Tökös, őszi díszítésbe borul nemcsak a fürdőtelep, hanem a teljes város, erre pedig rájátszanak a vendéglátósok is, akik szívesen veszik tökösre a figurát látványban és ízvilágban is.

A program emellett kicsikhez és nagyokhoz is szól, és igazán változatos: az arcfestés, pónilovagoltatás mellett kicsi vonatozás, aerobik, elsősegélynyújtás-bemutató, hintózás és taekwondo várja a gyerekeket, valamint koncert is. Napközben a Petőfi parkban lévő színpadon, este pedig a fürdőtelep bejáratánál lévő színpadon lesznek hagyományőrző és egyéb kulturális és szórakoztató programok, a kettő között pedig a Rózsák útján vásár zajlik.

A program széles skáláját bizonyítja, hogy a kézműves-foglalkozások mellett veteránautó-kiállítás vagy épp szabadulószoba is várja az érdeklődőket, de akár hőlégballonnal is fel lehet majd emelkedni a fürdőváros fölé. Esténként koncertek lesznek, a három nap alatt fellép többek között a No Sugar, a Pesty Party Showband, a 3 Sud Est, a Honeybeast és a Kowalsky meg a Vega is.