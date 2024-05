Összegyűlt a pénz a lakásvásárlásra az autóbalesetben elhunyt református lelkész családjának

A szintén Csíkszeredában lévő szolgálati lakásból a kegyeleti idő lejárta után azonban ki kell költözzön a család, ezért is volt fontos számukra, hogy új otthont találjanak.

Találtak is egy megfelelő, négyszobás lakást a városközpontban, amelynek kifizetése már folyamatban van. A tanév végéig várhatóan felújítják, rendbeteszik, és akkortól be is költözhetnek.