Az Erdélyi Református Egyházkerület is gyászolja a tragikus körülmények között elhunyt lelkészét

2024. április 10., szerda

Nincs pásztor, nincs sajt

Április közepén szoktak kimenni a gyergyói esztenákra a juhnyájak, és ez most is így van, de jóval kevesebb állatot hajtanak idén fel, mint korábban. Ma is jövedelmező volna a juhtartás, ha lenne, aki végezze a munkát, pásztorembert azonban nem találni.