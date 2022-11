Összegyűjtik a Maroson úszó hulladékot

Jelenleg a Maros vízszintje Maroshévízen, Szászrégenben és Marosvásárhelyen is alacsony, így nem úsznak a folyón a partról bemosott hulladékok – azonban kora tavasszal vagy ősszel, a nagyobb esőzések idején nem ritka, hogy ellepi a víz felszínét a Maros-parton piknikező, felelőtlen turisták által otthagyott, vagy a folyó partját szeméttárolónak használó helybéliek által kihordott hulladék. Úszik ilyenkor a vízen sok-sok palack, tucatszámra üres zacskók, papírhulladék, akár állattetem, zöld hulladék is. A vizet szennyező hulladékok ellen lép fel a CSR Nest Egyesület és a Dorna cég, amelyek az országban több helyszínen szereltek fel szemétfogó rendszereket, hogy a folyók tiszták maradjanak. Céljuk az is, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy milyen sok hulladék kerül be az ivóvízként is használt folyóvizekbe.

Hirdetés

Mint a Maros Vízügyi igazgatóság sajtószóvivőjétől, Călin Fokttól megtudtuk, az egyesület önkéntesei korábban feltérképezték a Maros folyót Szászrégen közelében, és alkalmasnak találták a helyszínt, hogy oda felszereljenek fel egy ilyen rendszert.