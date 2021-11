Összefogtak a vállalkozók és most olcsóbban juthatnak üzemanyaghoz a cégek, akik csatlakoznak hozzájuk

150 székelyföldi cég részesül kedvezményben a Mol töltőállomásainál annak megállapodásnak köszönhetően, amelyet az üzemanyag-forgalmazó vállalattal kötött az Arbor Vállalkozók szövetsége, további hat székelyföldi szervezettel összefogásban. A lehetőség más cégek számára is nyitott lehet.

• Fotó: Gergely Imre

Literenként, a fogyasztás mértékétől függően 27-45 banival olcsóbban jutnak gázolajhoz, vagy benzinhez a partnerségre lépett Hargita Maros és Kovászna megyei vállalkozások a Mol benzinkútjainál – ez a lényege a megegyezésnek, amelyet csütörtökön jelentettek be Gyergyószentmiklóson. A többnyire gyergyószéki vállalkozásokat összefogó Arbor vezetője, Barabás Csaba ismertette:

a székelyföldi vállalkozó szervezetek közös összefogással tervezik beszerezni a villanyáramot, földgázt, biztosításokat, üzemanyagot és egyéb szolgáltatásokat, hiszen közösen könnyebb kedvező megegyezésre jutni a szolgáltatókkal.

HIRDETÉS

Az Arbor az üzemanyag-beszerzés menedzselését vállalta. Az Arbor és a Mol között már korábban is létezett hasonló megállapodás,

a cégek eddig is bizonyos árkedvezményekben részesültek, de ennek mértéke most közel háromszorosára nő, és mostantól hozzáférhető lesz Hargita, Maros és Kovászna megye más vállalkozói szervezeteihez tartozó cégek számára is.

A cégek fizetési haladékot is kapnak, ami szintén fontos része a megállapodásnak.