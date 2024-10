Összefog a székelyudvarhelyi közösség Székely Árpádért

Az Amerikai Egyesül Államokból szerezhető be, a havi adag 16 ezer dollárba (72 ezer lejbe) kerül.

A család anyagi tartalékai már kiapadtak, önerőből lehetetlen fedezni ezt a tetemes összeget.

Az az ember, aki korábban bejárta a Kárpátok minden romániai túraösvényét, és ezeket könyveiben és előadásain Erdély-szerte sorra be is mutatta, aki diákjait rendszeresen kirándulásokra vitte, saját gyerekeit meg a hátán hordozva, télen-nyáron a hegyekben vagy a környék dombjain túrázott, most