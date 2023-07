Orvos szeretne lenni Gyergyószék legjobb érettségizője

– Mindig szeretettel fogok visszagondolni az iskolára, mert szerintem nem csak az érettségire készített fel, hanem egy bizonyos szinten az életre is. Magammal viszek néhány, számomra nagyon meghatározó mondatot, amit a tanáraim adtak át. Ezek nem föltétlenül a tanulásról szólnak, inkább általános életbölcsességek. Az elmúlt négy évnek hála, nyitottabbak lettünk, megtanultunk alkalmazkodni az olyan körülményekhez, amiket úgysem tudunk befolyásolni, barátságot kötni a változással és a múlt miatti sóvárgás helyett a jelenben keresni a szépet, a pozitívat. Nekem nagyon sokat jelent, hogy

– A középiskolás évek valóban nem csak a tanulásról szólnak, szerintem fontos megtalálni azokat a tevékenységeket, amelyek feltöltenek, kikapcsolnak. Én mindig is egy családcentrikus személy voltam és vagyok, de megtanultam optimálisan beosztani az időmet és ennek köszönhetően sikerült időt fordítanom a tanulásra is. Általános iskolás koromban négy évet kosárlabdáztam, középiskolában pedig az iskola kosárcsapatának tagja voltam, ami rengeteg élménnyel gazdagított.

– A négy év során az évfolyamunk sok megpróbáltatáson ment keresztül, gondolok itt a pandémiára, az online oktatásra, és a sztrájkra. A sztrájk alatt saját magunk oszthattuk be az időnket, így lehetőségünk volt kizárólag az érettségi tantárgyakra koncentrálni, viszont hátrányként éltük meg azt, hogy az utolsó heteket nem tölthettük együtt az osztálytársaink, barátaink körében, hisz ez az időszak emlékezetes lett volna számunkra.

– Őszintén szólva nem számítottam erre az eredményre, meglepődtem amikor megláttam, és örültem is egyben. Bár a nehézség relatív, a vélemények pedig nagyon megoszlanak, viszont nekem az a benyomásom, hogy az érettségi egy kicsit könnyebb volt, mint a „szimulálás”, Ettől függetlenül legtöbbünknek a román szövegértés okozott némi nehézséget.

– Ha rajtad múlna mit változtatnál az oktatási rendszerben, illetve az érettségivel kapcsolatban?

– Szerintem az oktatási rendszernek nem a versenyzést kellene előtérbe helyeznie, helyette az együttműködést, megőrizve a lelki egyensúlyt. Ami pedig az érettségit illeti, jobb lenne ha nem információrengeteg bemagolását várnák el, hanem olyan dolgokat kérnének tőlünk, amik az életben inkább felhasználhatóak, amik gondolkodásra ösztönöznek.

– Hol, milyen egyetemen folytatod tovább, milyen életpályát szeretnél, és miért épp azt?

– Szerintem ebben a korban még elég nehéz megtalálni a saját utunkat, eldönteni, hogy mit is szeretnénk kezdeni az életünkkel. Kiskoromban is az egészségügy fele hajlottam, közel állt hozzám a biológia, és bár a középiskolás évek első felében elbizonytalanodtam, 12. osztály folyamán mégis az orvosi pálya mellett döntöttem. Marosvásárhelyre fogok felvételizni. Örülnék ha orvosként segíthetnék másokon, ha csak egy kicsit is pozitív hatással lehetnék rájuk.