Örülnek, hogy nem történt ételmérgezés

Peszticiddel szennyezett, illetve nehézfém-maradványokat tartalmazó élelmiszereket is találtak az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hatóság munkatársai az utóbbi időben Hargita megyében végzett ellenőrzéseik során. A húsvéti ünnepek miatt fokozottan vizsgálták az élelmiszergyártókat, boltokat, éttermeket, és jócskán tapasztaltak kihágásokat, az viszont örvendetes – mondta el a hatóság vezetője –, hogy ételmérgezés miatt ezúttal nem kaptak riasztást.

A legtöbb pénzbírságot üzletek működtetőire rótták ki az ellenőrök, de az ellenőrzött egységek száma is az üzletek esetében volt a legnagyobb. Amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatta a Székelyhont:

majdnem 50 boltban vizsgálódtak, és különféle szabálytalanságok miatt 13-at meg is büntettek, összesen 21 ezer lejre.

Mintegy 16 kilogrammnyi árut is lefoglaltak, ezek között volt hal és friss húsként kínált termék, ami valójában nem volt friss. Ugyanakkor fekete teát is visszavontak a polcokról, ugyanis arra a termékre országos és nemzetközi élelmiszerbiztonsági riasztás is érvényben volt, mert a készítmény peszticiddel (növényvédő szer) szennyezett volt.