Országos óvodaépítési program indult

Mintegy 3400 óvodát építtetne idén a tanügyminisztérium Romániában az országos vidékfejlesztési program keretében. Olyan településeken lennének beruházások, ahol nincs óvoda, vagy ha van is, bérelt épületben működik, netán nem megfelelő körülmények között.

Óvodákra van szükség Maros megyében • Fotó: Haáz Vince

Bár gyakran hallani, hogy egyre kevesebb a gyermek, a tanügyminisztérium az országos vidékfejlesztési program révén, az Európai Unió támogatásával újabb óvodaaépítésekbe kezdett. A tanintézményeket az igényeknek megfelelően

olyan városokban, községekben építik fel, ahol nincs óvoda, vagy ha van is, bérelt épületben működik,

netán olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg sem egészségügyi szempontból, sem az Európai Uniós normák szemszögéből.

Márton Adél, a Hargita megyei tanfelügyelőség óvodákért felelős tanfelügyelője érdeklődésünkre elmondta, sok helyen azért szükségesek az új építésű óvodák, mert a jelenlegi épületek nem felelnek meg az elvárásoknak. Vagy mert államosított és visszaigényelt, visszaszolgáltatott ingatlanban működnek, ahonnan belátható időn belül ki kell költözniük, vagy tömbházlakásban kialakított helyiségekben, esetleg olyan régi épületben, amely szinte már semmilyen előírásnak nem felel meg – nincs megfelelő ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna, mosdó, étkező. Ugyanakkor megjegyezte,

az óvodáknál is nagyobb szükség van a bölcsődékre.

Habár a városokban is kevés a bölcsődei hely, de a falvakban – egy-két kivétellel – nincsenek is ilyen intézmények.

HIRDETÉS

Maros megyében sürgősen legkevesebb hat új óvodára lenne szükség

– nyilatkozta Ioan Macarie főtanfelügyelő. Hozzátette, nem ez az első alkalom, amikor a tanügyminisztérium hasonló projektet indít. Tavaly például két új óvodát avattak tanévkezdéskor: egyet Náznánfalván és egy másikat Nagysármáson. Azon kívül Marosvásárhelyen az Egyesülés negyedben, Dédán, Ádámoson és Vámosgálfalván is hozzákezdtek az óvodaépítéshez, amelyeket jövő tanévkezdésre be is fejeznek a tervek szerint.

Marosvásárhelyen két óvodára volna szükség minél előbb a Kövesdomb és a Tudor lakótelepeken,

ahol az utóbbi években megnövekedett a gyermeklétszám. Hasonlóan Dicsőszentmártonban is sürgetik az óvodaépítést, mivel sok a gyerek és igény van az intézményre.

Hargita megyében viszont hasonló óvodaépítésről nincs tudomásuk a tanfelügyelőségen. Ahogy Salamon Zsuzsanna érdeklődésünkre elmondta, nem kaptak erre vonatkozó értesítést, ahogy arról sincs tudomása, hogy felmérés készült volna a szükségletekről.

A tanügyminisztérium tájékoztatása szerint Romániában az idén az országos vidékfejlesztési program keretében 3400 óvodát fognak építeni.