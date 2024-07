Országos képességfelmérő nélkül, de sikeres pótvizsgával

A sikeresen pótvizsgázott nyolcadikos akár középiskolai helyre is jelentkezhet országos képességfelmérő nélkül, amennyiben van üres hely, nem csak szakiskolai osztályokba. Azokat a tanulókat, akik nem vettek részt a pótvizsgákon, illetve azokat, akik nem mentek át a pótvizsgán, osztályismétlőnek nyilvánítják.

Az általános iskolai, középiskolai, gimnáziumi és szakiskolai osztályok pótvizsgára maradt diákjai július 8-19. között pótvizsgázhattak, a napokban összesítették az iskolák az eredményeket. Azok a nyolcadikos diákok, akiknek sikerült a pótvizsgája, jelentkezhetnek kilencedik osztályba, akár líceumba is a megmaradt szabad helyekre.

Azokat a tanulókat, akik nem vettek részt a vizsgákon, illetve azokat, akik nem mentek át a pótvizsgán, osztályismétlőnek nyilvánítják. Ez egy nyolcadikos tanuló szempontjából azt jelenti, hogy nem tudta befejezni általános iskolai tanulmányait, osztályismétlő marad. Ez az adat azért is lehet fontos, mert

Nem csak szakiskolai osztályokba, ahol amúgy sem volt feltétel az országos képességvizsga, hanem akár líceumi osztályokba is mehetnek képességvizsga nélkül, ha vannak megmaradtak helyek. Ugyanakkor a szakképzés és a duális szakképzés második felvételi szakaszába is jelentkezhetnek augusztus 2-5. között.

az iskolából kimaradókat tárgyaló felmérések ezeket a tanulókat is azok közé sorolják, akik elkezdték az előkészítő osztályt kilenc évvel ezelőtt, de nem fejezték be az általános iskolát.

Kovászna megye is az élen jár a nyolcadik osztályt be nem fejező diákok arányát illetően, világított rá a Mentsétek meg a gyermekeket alapítvány felmérése. Ebből az derült ki, hogy az általános iskolai tanulmányokat elkezdett előkészítősök 24,51 százaléka nem fejezte be a nyolcadik osztályt Háromszéken. Országos szinten az előkészítő osztályba íratott gyermekek több mint tizenöt százaléka nem érte el a nyolcadik osztály végét.

