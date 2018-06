Örömkönnyfakasztó koncertet tartottak a Salamon Ernő gimnazistái

„Csak tapsoltam és sírtam”; „A legjobb örömforrást választották ezek a fiatalok: a zenét”; „Nem kell félteni Gyergyószentmiklós holnapját”; „Egy zeneiskolát is lepipáltak volna”; „A egykori salamonos diákok és tanárok is mind büszkén húzták ki magukat” – ilyen észrevételek hangzottak el a csütörtöki fellépés után, amelyen a Salamon Ernő Gimnázium zenekara mutatkozott be.