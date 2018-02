Örökségünk őrei: vetélkedőből mozgalom

A fiatalok ráéreztek arra, hogy a történelem izgalmas dolog, hogy érdemes műemlékekkel foglalkozni, a múltjukat kutatni, illetve azt a közösséggel is megismertetni – ez a legnagyobb eredménye a múlt év októberében indult Örökségünk őrei projektnek, amelynek szerda este megtartották az elődöntőjét, csütörtökön pedig sajtótájékoztatón értékelték a szervezők.

Novák Zoltán, Csép Andrea és Winkler Gyula értékelte a műemlékeket örökbefogadó csapatok tevékenységét • Fotó: Haáz Vince

Múlt év októberében indult az Örökségünk őrei Maros megyében is. A felhívásra nem csak Marosvásárhely, de a vidék is bekapcsolódott,

a csapatok tevékenysége minden várakozást felülmúlt

– hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón, amelyen Csép Andrea parlamenti képviselő és Novák Zoltán szenátor, a Maros megyei projekt szervezői, illetve Winkler Gyula, EP-képviselő beszélt a kezdeményezésről.

A rendezvény legnagyobb eredménye – mint fogalmaztak ˜–, hogy a fiatalok ráéreztek arra, hogy a történelem izgalmas dolog, hogy érdemes olyan műemlékekkel foglalkozni, a múltjukat kutatni, illetve azt a közösséggel is megismertetni, amelyek sokszor alig kéznyújtásnyira találhatók, de valami miatt feledésbe merültek, illetve fontosságukra, értékükre kevésbé figyelnek a közösség tagjai.

A marosvásárhelyiek közül az előválogatón sikerrel szerepelt a Ferences templom tornyát örökbe fogadó csapat, a Koncz József sírját ápoló, a Toldalagi-palotát, a gernyeszegi templomot és Teleki-kastélyt, valamint a Teleki-házat népszerűsítő csapat. A szászrégeniek közül a Kemény-kastély, valamint a Huszár-kastély őrzői, továbbjutott a dicsőszentmártoni unitárius templom, a nyárádszentlászlói unitárius templom és az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély őrző csapat is.

A megyei döntőt március 14-én tartják a Kultúrpalotában, ahol a versenyben maradt örökség őrök egy-egy 7–10 perces színdarabbal mutatják be az általuk örökbe fogadott műemléket. Az eseményen jelen lesznek azok is, akik nem jutottak tovább, de – ahogy Csép Andrea fogalmazott – senki nem vesztes, valamennyien nyertesként vesznek részt a projektben.

Novák Zoltán szerint ez a kezdeményezés,

a diákok és irányító tanáraik hozzáállását tekintve már nem csak egy egyszerű vetélkedő, hanem valóságos mozgalom.

A csapatok kihasználták a lehetőségek széles eszköztárát, kreatívak voltak, rengeteg fiatalos ötletet megvalósítottak egy-egy választott érték bemutatásánál, népszerűsítésénél. Többek konferencia, előadás, idegenvezetés, fotóverseny, slam poetry, kisfilm szerepelt az eszközök között, illetve sikerrel éltek a média adta lehetőségekkel is, rádiós- és tévés szerepléseik is jók voltak, ahogy az írott sajtóban is megállták a helyüket.

A 2018-as év az Európai Unióban a Kulturális örökség európai éve – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula, aki felidézte a kezdeteket, amikor 2012-ben Hegedűs Csilla kezdeményezésére a szórványban elindult a program, amelybe mindenki, tanuló és tanár egyforma nagy lelkesedéssel kapcsolódott be.

Aztán jött Kolozsvár, majd az ősszel Maros megye. A három legjobb csapat – a szórványból, Kolozsvárról és Maros megyéből – egy-egy brüsszeli úttal gazdagodik. Az európai parlamenti képviselő, aki kezdettől fogva fővédnöke ennek a kezdeményezésnek, elmondta egy tíz perces angol nyelvű prezentációval kell készülniük a csapatoknak, amelyek az a lehetőség is megadatik, hogy az Európai Parlament előtt ismertessék az általuk kiválasztott műemléket.