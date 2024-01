Ördögi körben van a városháza a csíksomlyói romák lakhatásának megoldása ügyében

Nem ruházhat be a somlyói romatelep területére a csíkszeredai önkormányzat, mert nem a város tulajdona, és meg sem vásárolhatja, mert az az állami földosztó bizottság tartalékalapjában van – mutatott rá az egyik akadályra Sógor Enikő alpolgármester a csíksomlyói romák helyzete kapcsán. Azt is jelezte, hogy hiába követeli a város, a környező szomszédok, vagy maguk az érintettek, hogy biztosítson az önkormányzat jobb lakhelyet, egyelőre nincs erre lehetőség.

a Keresztény Segítség Alapítvány ötlete nyomán a konténerek beszerzése. Ezeket először a Tavasz utcai romatelep közelében akarták elhelyezni, de végül a szomszédok és a helybéli cigány közösség tiltakozása miatt erről is le kellett tegyenek.

„Minden család, aki a konténerbe költözött, megfelelő mennyiségű szigetelőanyagot kapott. A lehetőséggel nem mindenki élt: voltak, akik a szigeteőanyag egy részét elherdálták, illetve nem tették fel helyesen. Ahhoz, hogy ne penészedjen egy ilyen konténerlakás, be kellene tartani bizonyos alapvető szabályokat, mint például a gyakori szellőztetés. Az is alapszbály, hogy

Az alpolgármester arra is kitért, hogy személyesen kérte és gyűjtötte össze a vállalkozóktól a pénzt a konténerekre, illetve magánszemélyek és a svájci Riehen önkormányzat (Csíkszereda testvértelepülése) is adományozott, így vásárolták meg a 11 konténert a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül . Ugyancsak adományokból oldották meg azok közművesítését.

A telepen jártunkkor a közösség panaszai között szerepelt a patkányok jelenléte, amely kapcsán az alpolgármester elmondta, folyamatosan végeznek patkányirtást,: a gazdasági épületeknél is alig vannak rágcsálók. További intézkedéseiket is megosztotta, miszerint

„Próbáltunk egyeztetni Bukarestben a kataszteri hivatallal, ahol azt a választ kaptuk, hogy a földekhez addig nem lehet hozzányúlni, amíg le nem jár a városban a földosztás. Ezt írja elő a törvény” – indokolta, egyúttal jelezve, hogy miért nem tudnak egyelőre erre a területre pénzt irányozni. Ugyanakkor a környező lakók részéről is nagy a tiltakozás, akik azt szeretnék, hogy számolják fel a telepet.

– sorolta Sógor Enikő. Hozzátette, mindemellett szociális lakások létrehozásán dolgoznak, és a cél érdekében európai uniós forrásokra is pályázni fognak. Mint ismert,

a Gyermeksétány 9. szám alatti tömbházból is ki kellett költöztessék a szociális lakások lakóit, mert felújításra szorul az épület. Ugyanakkor a Suta sétány egyik tömbházában vásárolnak lakásokat, de még ezeket is fel kell újítani.

„Ez egy ördögi kör” – jellemezte a helyzetet Sógor Enikő. Ugyanez a helzyet azokkal is, akik munkát vállalnának, mert sok helyről visszautasítják őket. „Akkor hol dolgozzanak, miből jussanak jövedelemhez? Tehát ilyen szempontból is ördögi kör a helyzet, és ezzel

„Tehát hiába követelik a városlakók, a romatelep mellett lakók, vagy maguk a romák, hogy más lakásokat biztosítsunk számukra, mert nem tudunk. És nem is tehetünk utcára családokat." Ugyanakkor hozzátette, van öt család, akiknek volna pénze és ki is szeretne költözni, de számukra nem kapnak albérletet, mert nem fogadják el őket a tulajdonosok.

Konténerekre költötték a gyorssegélyt

Az alpolgármester mindemellett pozitív hírrel is szolgált: megnyertek egy pályázatot, így a Goscom Rt. Akác utcai régi épületében létrehozhatnak egy integrált közösségi központot, ahová alkalmazhatnak orvost, fogorvost, gyógytornászt. Tehát mindent, ami a betegségmegelőzés és az egészségügyi alapellátás kategóriájába sorolhat; közösségi asszisztenseknek is ez lehet majd a székhelye. Ennek megvalósítása a különböző eljárásokkal akár egy-két évet is igénybe vehet, tudtuk meg.

Továbbá a kormány által nyújtott 4,4 millió lejes támogatásból vásároltak nyolc darab, hatméteres konténert, ezekből össze van építve négy-négy darab hatméteres konténer. Az egyiket a Tavasz utcai romatelep közelében helyezik el, a közösségi központ munkapontjaként fog működni,