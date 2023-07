Orbán Viktor Tusványoson: a nemzetegyesítésben állhatatosnak kell maradni

A világ erőegyensúlya elmozdult, és ennek súlyos következményeit nyögjük most – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn. A magyar kormányfő értékelése szerint a nemzetegyesítés terén jól állunk, a kitűzött célokat pedig tartani kell.

Ezt követően elmondta, hogy a román külügytől, „az elnök hatalmi ágától” egy úgynevezett „demarsot” kapott, amiben összefoglalták neki, hogy „miről nem beszélhet”, majd ezeket rögtön ismertette is a hallgatósággal.

– mondta el Orbán Viktor, hozzátéve, hogy azt is megszabták, hogy ne beszéljen kollektív kisebbségi jogokról.

Kedves román barátaim, ezeket nem kell rossz színben feltüntetni, rossz színben tűnnek fel ezek maguktól is

– reagált a felvetésre Orbán Viktor, hozzátéve, hogy azt is kérték tőle, hogy mellőzze a migrációval kapcsolatos, revizionista megközelítésű xenofób felhangokat. Megígérve, hogy ezeket most mellőzik az előadásból egy ajánlást is megfogalmazott a „román barátaink” számára: