Orbán Viktor: mindenki jól jár, aki a magyarokkal együttműködik

A magyarországi UBM és az East Green cég, valamint a helybéli Oprea Avicom tulajdonában levő, 15 millió eurós beruházásból megvalósított takarmánykeverő a térség egyik legnagyobb kapacitású ilyen üzeme. A hivatalos üzemavatón országos és helyi hivatalosságok, üzlettársak, termelők vettek részt.

Cselekedni, fejleszteni kell

Az erdélyi körúton lévő magyarországi miniszterelnök, Orbán Viktor a megnyitón arról beszélt, hogy Közép-Európa nemzetekből áll, a népek pedig sorsközösségben élnek, és vannak érdekek, amelyek összekapcsolják őket, ezért az együttműködés útját kell választaniuk. Magyarország Szerbiával és Szlovákiával már kiváló gazdasági együttműködést valósított meg, de nem behozhatatlan a hátrány a magyar-román viszonyrendszerben sem.

Ha vannak vállalkozó kedvű beruházók, nagy lendületet kaphat a magyar-román gazdasági együttműködés. Cselekedni kell, fel kell venni a kesztyűt, vállalni a versenyt, fejleszteni, és akkor az a távolság, amely a kommunizmustól nem szenvedő és a kommunizmust elszenvedő országok között van, sokkal gyorsabban csökkenhet. Magyarországon a dolgok a gazdaság tekintetében ígéretesen alakulnak. Számítani lehet a magyar kormányra a jövőben is, hogy több beruházás valósulhasson meg

– mondta a miniszterelnök, arra biztatva a cégeket, hogy figyeljék a pályázati kiírásokat, és bátran pályázzanak.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország és Románia között szükség van autópályákra és gyorsvasútvonalakra, ezekről tárgyalásokat folytatnak a román kormánnyal. „Ha Belgrád és Budapest között sikerül megépíteni a gyorsvasutat, akkor sikerülni fog Budapest és Bukarest között is, Kolozsvár érintésével” – jelentette ki. A miniszterelnök kitért közelgő európai parlamenti választásokra, arra biztatva a magyarokat és románokat is, hogy menjenek el szavazni.

Fontos ez a beruházás

Az ünnepségen felszólalt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is, aki arról beszélt, hogy a magyar kormány szövetségese az erdélyi közösségnek.