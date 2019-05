Önmérsékletre intenek az alcsíki polgármesterek az úzvölgyi temető kapcsán

• Fotó: Gábos Albin

Meglátása szerint az ügy számos joghézagra is rámutatott, hiszen a haditemető körül kialakult helyzet mellett a megyehatár kérdése is problémás, ez pedig több környékbeli települést is érint.

Támogatják kollégájukat

Az eseményen kiemelték: azért tartották fontosnak támogatásuk kifejezését Gergely András felé, mivel az online térben, főként a közösségi médiában jogtalan támadások érték a polgármestert. András Zoltán, Kászonaltíz polgármestere ennek kapcsán arra is kitért, hogy a haditemető, amelybe most „több évtized után kakukktojás került”, nem lenne ilyen gondozott állapotban, ha Gergely András annak idején szívügyének tekintve nem szorgalmazta volna a katonai feltárásokat és az azt követő folyamatot. A továbbiakban több polgármester is kifejezte támogatását a szentmártoniak felé, illetve önmérsékletet kértek a lakóktól, végül pedig a sajtó képviselői is szót kaptak.

Miért vártak heteken át?

Kérdésünkre, hogy miért nem tárták korábban a nyilvánosság elé a problémát, miközben már április elején észrevették, hogy munkálatok folynak a temetőben, Gergely András elmondta:

el szerették volna kerülni a „civil hisztériát”, és az ebből esetlegesen fakadható önbíráskodást.

„Lehet, hogy nagyon naiv vagyok, de hiszek abban, hogy ezt az ügyet diplomáciai úton meg lehet oldani. A haditemetők rendszerére vonatkozó jogszabályok alapján ezért elsősorban azok felé léptünk, akik egyenes ágon érdekeltek, és akik mögött jogi háttér is van. Ez tételesen a magyar kormány, amely tudomásunk szerint foglalkozott és mind a mai napig foglalkozik az üggyel. Világos, hogy ha egy olyan beavatkozás történik, amely egy más országot is érint, akkor annak is ki kell kérni a beleegyezését. Ez azonban biztosan nem történt meg. Nem szerettük volna a civil hisztériát elindítani, mert annak következményei is lehetnek. A fő cél az volt, hogy azokat az illetékeseket bevonva, akik első kézből tudnak segíteni, megpróbáljuk megtalálni a a megoldást problémára” – zárta.

Előzmények

Lapcsaládunk napi rendszerességgel követi és beszámol arról, hogy a Bákó megyei Dormánfalva helyi önkormányzata önkényesen létrehozta az első és második világháborúban elesett román katonák emlékhelyét a közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó Úzvölgye első világháborús osztrák-magyar katonai temetőjében. A beavatkozás során 52 betonkeresztet és egy nagyméretű ortodox keresztet állítottak fel a bekerített sírkertben, ahol az osztrák-magyar monarchia mintegy hatszáz katonája nyugszik. Dormánfalva önkormányzata május 17-re hirdette meg a román katonák emlékhelyének az ünnepélyes felavatását.