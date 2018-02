Online jegyvásárlási lehetőség a Figura előadásaira

Online jegyvásárlási lehetőséget kínál a nézőknek a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, ugyanakkor az új lehetőség mellett továbbra is megszokott rend szerint szolgálja ki belépőkkel a programjai iránt érdeklődőket az intézmény. Az „internetes jegyiroda” elérhető a Figura honlapjáról is, aminek tartalma további újdonságokkal is bővült.