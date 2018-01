Online adófizetési lehetőség: országos első helyen Hargita megye

Lehetőség van, igény viszont kevésbé az online fizetésre • Fotó: Pál Árpád

Január 8-ától fizethetik be a székelyudvarhelyiek az idei adókat és illetékeket. Az első félévre március 31-éig, a másodikra pedig szeptember 30-áig van a határidő. Azokat az épület-, terület- és járműadókat, amelyek éves értéke nem haladja meg az 50 lejt, március 31-éig kell törleszteni. Azoknak a jogi, illetve természetes személyeknek,

akik március 31-éig befizetik teljes évi adójukat, a hivatal elengedi az összeg tíz százalékát, azonban egyszázalékos késedelmi kamatot számol azoknak, akik nem tartják be a határidőt

– közölte a polgármesteri hivatal sajtóosztálya.

Ügyfélfogadás Székelyudvarhelyen



A városháza adóosztályán hétfőtől szerdáig 8–13, csütörtökön pedig 8–13, illetve 15–18 óra között fogadnak ügyfeleket. A városháza pénztára hétfőtől szerdáig 8–14.30, csütörtökön 8–18, pénteken 8–12 óra között tart nyitva, míg a Bethlen-negyedi Kisköved utca 9. szám alatt kedden és csütörtökön 9-től 12 óráig lehet fizetni.

A ghiseul.ro internetes oldal adatai szerint Hargita megye az ország más megyéihez képest messze vezet a digitális adófizetés terén, hiszen az oldal szerint

Hargita megye negyvenöt önkormányzata biztosít online fizetési lehetőséget, míg a második helyen lévő Szeben megyében is mindössze húsz település csatlakozott a rendszerhez.

Az udvarhelyszéki önkormányzatok többsége szerződést kötött a ghiseul.ro üzemeltetőjével. Siménfalván például három éve működik az online adófizetés, 2017-ben ily módon száznál többen, idén pedig az alig egy hét alatt heten törlesztették adójukat. Szentegyházán már nem ennyire népszerű az online fizetés: 2016 nyarától múlt év végéig tizenhatan, idén pedig ketten éltek ezzel a lehetőséggel. Igaz ugyan, hogy nagyrészük nem adót, hanem valamilyen büntetést fizetett – tudtuk meg Molnár Tibor polgármestertől. Noha a székelyvarsági önkormányzat is tavaly csatlakozott a rendszerhez, eddig még senki nem igényelte annak használatát. Kányád és Székelyandrásfalva községekben is hamarosan lehetőség lesz online fizetésre, hiszen a polgármesterek elmondása szerint már tettek lépéseket ez irányba, főként azért, hogy

megkönnyítsék a fizetést azoknak, akik elköltöztek ugyan innen, de családi örökségükhöz ragaszkodnak.

„Már megkötöttük a szerződést a bankkal, de nagyon lazán kezelik a dolgokat, nagyon lassan dolgoznak. Reméljük, hogy egy-két héten belül használható lesz a ghiseul.ro oldal, így mi is felzárkózunk” – jegyezte meg György Sándor polgármester.

Székelyudvarhelyen 2014 márciusától van lehetőség online adófizetésre a ghiseul.ro internetes oldalt használva. Míg az első két évben csak kérés alapján működött, 2016 óta a bankkártyával rendelkező adófizető saját otthonából beléphet az oldalra. Ennek ellenére a székelyudvarhelyiek nem kedvelik különösebben ezt a módszert, a polgármesteri hivatal adóosztályának tavaly novemberi adatai szerint 2014-ben 124-en, 2015-ben 220-an, 2016-ban 368-an, tavaly pedig alig több mint 500-an fizették online az adójukat.

A személyes adatlap elérése



A ghiseul.ro internetes oldal bal alsó részén, a Solicitare date de acces (belépési adatok) menüpontot kiválasztva be kell írni a kért adatokat: személyi szám (CNP), név, cím, e-mail cím stb. Az adatok beírását és az online kérés elküldését követően az adófizető e-mail formájában megkapja a belépési kódokat, ezáltal elérhetővé válik személyes adatlapja, amely tartalmazza a polgármesteri hivatal által nyilvántartott javait, a megállapított adó összegét, illetve a kifizetési paramétereket. Március 31-éig az oldalon található végösszeg tartalmazza a 10 százalékos kedvezményt is. Vigyázni kell arra, hogy a bankkártya a kérelmező nevén legyen, ellenkező esetben az informatikai rendszer nem enged regisztrálni. A belépési adatok megadása után a rendszer új jelszót kér, amelyet ajánlatos megjegyezni, mivel a következő csatlakozásnál ez alapján érhető el a személyes adatlap. Közlekedési, illetve más természetű bírságok regisztráció nélkül is befizethetők online, a ghiseul.ro oldalon. Adó és illeték befizetésére is lehetőség van regisztráció nélkül, a városháza nyilvántartásba veszi ezeket az átutalásokat is, azonban így nem látható a befizetendő adó pontos összegét tartalmazó személyes adatlap – áll a városháza sajtóosztályának közleményében.