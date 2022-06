Önkéntes tűzoltó-alakulat kellene Hargitafürdőn

Évek óta várják a megoldást a hargitafürdői lakosok, hogy önkéntes tűzoltó-alakulat működjön a településen, illetve azt is, hogy garázs épüljön az adományba kapott tűzoltóautójuk számára. Igényüket már többször megfogalmazták a csíkszeredai önkormányzat felé, de egyelőre nem történt látványos előrelépés. A városháza illetékesei jelenleg a megvalósításhoz szükséges dokumentáció összeállításán dolgoznak.

Az elmúlt években két ház is a tűz martalékává vált Hargitafürdőn, mire kiértek Csíkszeredából a hivatásos tűzoltók, a Kossuth-sziklánál pedig hét hektár erdő égett le – sorolta Tófalvi Ernő helyi lakos, aki ezzel jelezte, hogy milyen nagy szükség volna önkéntes tűzoltókra a hegyvidéki kistelepülésen. Elsősorban azt fájlalta, hogy

az önkéntes alakulatot a katasztrófavédelem jóváhagyásával a csíkszeredai önkormányzatnak kell létrehoznia, illetve alkalmaznia kell egy vezetőt és egy sofőrt. Ugyanakkor azt is nehezményezte, hogy

Az alakulat tevékenységi köréhez egyébként nemcsak a tűzoltás, hanem a katasztrófavédelem is hozzátartozik vihar, árvíz vagy egyéb más katasztrófa esetén.

„Szándékunk továbbá egy tűzoltógarázs és -szertár létrehozása is Hargitafürdőn, amely helyet biztosít majd a helyiek adományba kapott tűzoltóautójának. Itt lenne egy gyógyszertár és egy orvosi rendelő is, illetve egy közvécé, sőt még itt lehetne az egyesület azon önkéntes tagjainak a székhelye is, akik az üdülőtelepen teljesítenek szolgálatot. Jelen pillanatban a terv dokumentációi készülnek” – osztotta meg a jövőbeli elképzeléseiket az alpolgármester.