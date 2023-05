Önismereti kaland Kádár Annamáriával

Néhány évvel később pedig meghívóból és szervezőből maga is a Nyitott Akadémia előadója lett. Nem is akármilyen: Mesepszichológia című műve az elmúlt évtized 15. legolvasottabb kötete Magyarországon, elnyerte a Libri Aranykönyv-díjat is. Ezt számos további elismerés követte, és Kádár Annamária színpadi előadóként is a legnagyobb nevek közé került az ismeretterjesztő műfajban.

A neves pszichológus irigylésre méltóan színes egyéniség, aki egyetemi munkája és magánpraxisa mellett folyamatosan keresi a számára izgalmas kihívásokat és a megújulás lehetőségeit.