Ön evett már flekkent? És tudja, hogy mi az?

A flekken – parázs felett sült hússzelet, melyet nem tányérról, hanem deszkáról esznek. A deszka benne a lényeg! A vendéglő asztalán kisebb-nagyobb deszkalapok hevernek; a papírkendőbe csavart kés-villa mutatja, hogy a deszka két-, négy- vagy többszemélyes. A pincér tányéron hozza a flekkent, és a tányérból egy nagy villával a deszka közepére helyezi. A vendégek azután késsel-villával lemetélnek belőle egy-egy darabot, és biztatják az összes jelenlevőt, hogy ők is vágjanak a húsból. Úgy vettem észre, hogy ehhez nem is kell sok biztatás. Hát mi ebben a „mélyebb értelem”? Az, hogy ezek a derék székelyek és magyarok szeretettel megosztják egymással a legjobb falatjukat, ami viszont a közösségi érzésnek, a legszorosabb társadalmi összetartásnak a megnyilatkozása. A flekken nem csupán étek, hanem egyszersmind társadalmi, nemzeti intézmény is. Egész bizonyosan nagyon régi, neve ellenére nem szász, hanem székely intézmény. Sem a nomád magyarság, sem a még régibb székelység nem evett tányérból, mivel tányérja nem volt; de hogy a sült, zsírtól csepegő húst sem a subájára, sem a földre nem tette, az bizonyos. A magyar, a székely még nem tudta, mi az asztal, amikor már rá kellett jönnie, hogy a sült húsból legkönnyebben úgy falatozhatik, ha egy kis deszkalapra teszi, melyet kóborlásaiban könnyen magával vihet. Tápay-Szabó László: Flekken és vargabéles (Újság, 1941. márc. 2.)

A szenen- vagy szénensültet az 1848–49-es szabadságharc leverése után kezdte kiszorítani a szászoktól átvett, elsősorban folt, pecsét, foltozásra használt bőr- vagy textildarab jelentésű flekken. Nyilván már mi is jóval azelőtt rájöttünk a vasrács használatának előnyös voltára, bár az így készült étek már nem fedi teljes mértékben az eredeti megnevezést. De amint arra Barczay Oszkár a Kolozsvár című lap egyik 1893. évi számában felhívta a figyelmet, a kettő nem is feltétlenül ugyanazt jelenti:

Előbbi „ugyanis többféle húsból készült, és speciálisan tálalt étel, melyet Finta István így ír le egyik elbeszélésében: »kör alakú fatányér, lapító, ahogy falun nevezik. Közepébe beütve egy fanyelű bugylibicska. Annak a négy oldalára támasztva négy nagy szelet hús, mégpedig négyféle: borjú, birka, sertés és növendékmarha húsából hirtelen kisütött szelet; körben vagy nyolcféle saláta, savanyúság. Ez is igazi székely étel, legfennebb a flekkent vagy a zsiványpecsenyét lehet hozzá hasonlítani«”. És ezzel egyben az eredeti fatányéros receptjét is letudtuk.

Flekken (Szénen sült)

Elsőrendű hízott és néhány napig jégen tartott, nem megmosott, csak megtörölt marha vesepecsenyéből 1–1,5 ujjnyi vastag, 3 ujj széles, hosszúkás szeleteket vágunk. Nagyon gyengén megveregetjük a kés lapjával, megsózzuk, megborsozzuk. Aki akarja, kissé megdörzsölheti vöröshagymával is. Most aztán izzó és szükség szerint felszított faparázs felett rostélyra helyezzük, és mindkét oldalukon megsütjük a szeleteket. A sütés az egyik oldalon 4–5, a másikon 3–4 percig tarthat. Sütés közben természetesen nem szabad megszurkálni, mert kifolyik a finom leve. A villa vagy a kés tompa felével megnyomkodva meglátjuk, hogy jó-e már. Sütés után, ha nagyon bekormozódott, füstölt szalonnával dörzsöljük le. Húsvágó deszkán vagy kerek fatányéron tálalhatjuk, de megteszi a porcelántál is. Körítésnek legjobb és legstílusosabb melléje az Erdélyben divatos cika, vagyis az egészben savanyított, lelapított, tortaszerűen felszeletelt fejes káposzta, de nagyon jó a köménymagos, nyers káposztasaláta, a cékla, uborka és ecetben eltett salátagomba is. Igen illik hozzá a paprikalekvár. A fatálra helyezett marhahússzeleteket tarkíthatjuk ugyancsak roston sütött birka- és bárányhasaalja-, valamint sertéstarja-szeletekkel, továbbá nyárson sült szalonnával is.

Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve (1932)