Ömleni fog a pénz innovációra

Pálinkás József • Fotó: UKKSZ

A következő hét éves pályázati ciklusban a kiírások ráadásul átláthatóbbá és adminisztratív szempontból is egyszerűbbé válnak, még jobban támogatják majd a partneri együttműködéseket, mert ezekkel is ösztönözni szeretnék a KKV szektor innovációs potenciájának növekedését.

Hatalmas összegről van tehát szó, ezért is érdemes már most gondolkozni és betervezni az innovációs irányokat a cégek vezetőinek, hiszen rengeteg forrás áll majd rendelkezésükre. És van is hová fejlődni, hiszen a romániai vállalkozások utolsó előttiek az európai országok innovációs rangsorában, csak Ukrajnát előzik meg.

Bartis Botond, a Goodwill Consulting képviselője három, idén elérhető kiírást mutatott be, ezek között szinte minden cég találhat magának valót. Az egyik az októberi leadási határidejű Start Up Nation pályázat, amely kifejezetten kezdő vállalkozásoknak szól, a beruházások lehetnek városon és vidéken is, ráadásul a maximum 200 ezer lejes keretből lehet bérekre is költeni a 100 százalékos intenzitású a támogatásból. A POR 2.1.A pályázattal akár 200 ezer eurót is kaphatunk befektetési céljainkra, míg a POR 2.2-vel már igazán jelentős forrást tudunk bevonni, ahol

500 ezer – 5 millió euróig terjedhet az elnyerhető összeg, így ez a kiírás már a nagyobb cégeket tudja növekedési pályára állítani.

Nem csak a pályázásban, valamint az innovációs beruházásokban, fejlesztésekben vannak lemaradva a romániai vállalkozások, de a szellemi tulajdonvédelem területén is, holott annak ismerete nélkül a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására tett erőfeszítések könnyen mások prédájává válhatnak.

Hantz Péter tudományos kutató a szabadalmakról, védjegyekről, szerzői jogokról tartott áttekintő előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy igen komoly, és sok cégvezető számára ismeretlen terület, pedig érdemes vele foglalkozni, hiszen az ipari kémkedés egyre nagyobb gondot okoz a fejlettebb országokban is, Németországban például éves szinten 20 milliárd euró kár éri a vállalkozásokat.

Mivel a rendezvény célja az erdélyi vállalatok innovációs tevékenységének támogatása, a tudományos kutatók ipar iránti érdeklődésének felkeltése, továbbá az üzleti és az akadémiai szféra közötti kapcsolatok erősítése volt, ezért az eseményt az udvarhelyszéki vállalkozások fejlesztésében érdekeltek képviselőinek vacsorája zárta, ahol már potenciális együttműködési lehetőségekről is szó esett.