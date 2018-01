Olyan sár van a csíkszeredai városrészben, hogy még a mentőautó sem tudott kimenni

Igazi kihívás a Kőbánya utcában az autós közlekedés. Mostoha körülmények • Fotó: Gecse Noémi

Nem ismeretlenek a mostani viszonyok a Kőbánya utca lakói számára, ezelőtt két évvel, amikor Zsögödben a szennyvízcsatornát fektették le, szintén próbára tették őket a munkálatokkal járó kellemetlenségek. Miután tavaly ősszel elkezdték az utca teljes felújítását, az eddig meglehetősen enyhe télben visszatért a sártenger.

Olvadó, süppedő sárban jutottunk el szerdán a lejtős utca felső részén lakó Keresztes Györgyhöz. A gyaloglás a legbiztosabb mód erre, ugyanis

autóval igen óvatosan, körültekintően lehet csak haladni.

Nehezíti a helyzetet, hogy a szűk utcában a korábban lerakott törtkő- és kavicsréteg eltávolításával a szennyvízvezeték aknái kiemelkednek az alacsony szintre került úttestből, ezeket pedig széles beton födémekkel takarták le. Így csak a személygépkocsik férnek el. Mint a panaszos elmondta, nemrég egy teherautó is visszatolatott, de

a mentőautó sem tudott kijönni, és ezért kézben vittek le az alsó kanyarig egy orvosi ellátásra szoruló idős nőt.

Az utca felújítását tavaly ősszel kezdte el az ING Szervice Kft., és idén kell befejezni, az első szakaszban a meglévő makadámburkolatot felásták és eltávolították, mivel új pályaszerkezet lesz. Az esővíz-elvezető hálózat még nem készült el, viszont az utca egyik oldaláról a másikra helyezték át a vízvezetéket – a munkálat után odahordott töltésből pedig Keresztes szerint folyt a víz, később meg is süllyedt a jelenleg az utca burkolatát képező réteg. Az ő szomszédjában álló épület, amely a zuglói önkormányzaté, az eltávolított alaprétegek miatt járművel megközelíthetetlen, a szomszéd attól is tart, hogy a 60 centimétert is meghaladó mélységű leásás miatt az említett ház kőből készült támfala is károsodhat, elmozdulhat.

Hogy lehet itt elférni, kijönni ilyen hatalmas sárban? Ha a beton aknatetőnek nekicsúszik egy autó, lehet vinni a szerelőhöz

– panaszkodott a lakó, aki szerint feltétlenül szükség lenne néhány szállítmány kavicsra, hogy legalább az agyagos sár helyett biztonságosabb felületen közlekedjenek az autók. „Ha nem terítik el, mi besegítünk, csak hozzák ide, hogy ettől a sártengertől szabaduljunk.

Jöttek karácsonykor vendégeim, és azt mondták, ne haragudjak, de ők itt nem jönnek ki.

Szegény pap bácsi, amikor jött házat szentelni, a küszöbön állt meg mindenkinél, olyan sáros volt” – említette.

Kérdésünkre Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester, aki a panaszok nyomán járt a helyszínen, úgy nyilatkozott, egyeztetnek a felújítást végző céggel annak érdekében, hogy biztosítsák a kellő járhatóságot a Kőbánya utcában. Hozzátette, a helyzet tavasszal, hóolvadáskor fordulhat rosszabbra, és ezt meg szeretnék ugyan előzni, de

mivel egy folyamatban lévő beruházásról van szó, a polgármesteri hivatalnak nem áll módjában pénzt költeni a javításra.

„Sajnos a utcák teljes felújítása mindig kellemetlenségekkel is jár, de ezeket igyekszünk minimálisra csökkenteni. Kérjük a lakók türelmét és megértését” – fejtette ki az alpolgármester.