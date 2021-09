Olyan méhész is van, aki idén egyetlen kilogrammnyi mézet sem tudott termelni

Soha nem volt még olyan rossz éve a helyben méhészkedőknek, mint idén: olyanok is vannak köztük, akik semmit se tudtak pergetni a most véget ért méhészeti szezonban, csak zsákszámra vásárolták a cukrot méheik etetésére. A vándorméhészek a rendkívül gyenge idénykezdés és a hatalmas állománypusztulás ellenére viszonylag jó mennyiségű akác-, hárs- és napraforgómézet tudtak kipergetni, de a többség még így is csak közepes terméssel zárta az idényt.

Alig csurrant-cseppent valami idén. A helyben méhészkedőknek csak a kiadásai gyűltek ebben a szezonban. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

„A helyben méhészkedőknek annyi. Ilyen gyenge termésünk még nem volt soha. Tavaly azt mondtam, hogy olyan gyenge még nem volt, de idén még annál is rosszabb volt” – foglalta össze az idei keserű tapasztalataikat Lázár Tibor. A Hargita Megyei Méhészegyesület vezetője arról számolt be, hogy olyanok is szép számban vannak a helyben méhészkedők, tehát a nem vándorméhészek között, akik idén semmit se tudtak pergetni, de családonként egy-két kilogrammnál nagyobb mennyiséget mások sem tudtak termelni. Ő is helyben méhészkedik, és

90 méhcsaládja összesen 180 liter mézet gyűjtött be tavasztól nyár végéig.

„Egész nyáron etetnem kellett őket. Háromszor annyi cukrot adtam nekik, mint amennyi mézet kaptam tőlük” – fogalmazott.

A katasztrofális méhészeti idény oka a kedvezőtlen időjárás volt.

Május huszadikáig még a vastag kabátot lehetett hordani, olyan hideg volt, júliusban végig esett az eső, és augusztus utolsó napjaiban ismét beköszöntött a hideg időjárás, tehát nagyon rövid volt az az időszak, amikor a méhek lehelhettek.

Augusztusban ugyan „volt egy kicsi nyár”, de a méhészkedésben az már a szezon vége, abban az időszakban már szinte semmit nem gyűjtöttek a méhek – mondta.

Folyamatosan csökken a méztermés

Ő csak egy rossz évként könyveli el az idei esztendőt, a fiatal méhészek viszont – akik nemrég fogtak bele a méhészkedésbe – bajban vannak, lehet, hogy sokan közülük nem is folytatják a szakmát a rendkívül kedvezőtlen körülmények és a meg nem térült kiadások miatt – véli az idős, hosszú évtizedek óta méhészkedő szakember.

Lázár Tibor elmondta, az utóbbi 10–12 évben folyamatosan csökkent a méztermés átlaga. „Ezelőtt húsz évvel, ha családonként húsz kiló mézet tudtam volna csak kipergetni, azt mondta volna, hogy gyenge. Akkor harminc kiló fölötti mennyiséget termeltem.” Ehhez képest

idén mindössze két kiló mézet tudott kipergetni méhcsaládonként.

A méhészek idei kiadásai még mindig nem tetőztek, az elkövetkező időszakban csak tovább halmozódnak, ugyanis a méhek beteleltetésére is költeniük kell, akárcsak méhészetük fenntartására.

HIRDETÉS

Lázár Tibor megfigyelései alapján arról is beszámolt, hogy annyira kedvezőtlen volt az idei esztendő időjárása, hogy egyetlen darazsat sem látott idén, azok sem tudtak annyi nektárt hordani a virágokról, hogy fenntartsák a fiasítást. Beporzó rovarokról lévén szó, ez a jelenség még a jövő évi gyümölcstermésre is negatív hatással lehet.

Áremelkedés, állami kompenzáció

A vándorméhészek idén szerencsésebbek voltak helyben méhészkedő kollégáiknál, noha tavasszal még ők is rendkívül borúlátóak voltak az idei szezont illetően.