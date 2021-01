Olyan hátrányai vannak az online oktatásnak, amiket semmivel sem lehet behozni

A legnehezebb az első osztályosok online oktatása, hiszen ők most tanulják az írást, amihez néha arra is szükség van, hogy megfogja a tanító a kezüket, és megtanítsa a vonalvezetést. Mint tudjuk, ami ebben a korban rögzül – akár rosszul –, azt szinte lehetetlen kijavítani. A felsőbb osztályokban a tudás felmérése jelenti az igazán nagy hátrányt a tananyag szempontjából. És a gyerekek személyiségfejlesztésével és érzelmi fejlődésével járó lemaradásokról még nem is beszéltünk.

Online nem foghatja a tanító a kicsik kezét, amikor írni tanulnak, így gyakran rögzülnek a hibák, amelyeket szinte lehetetlen kijavítani. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A legkisebb tanulók nagy része még nem kezeli a számítógépet, így jóformán a szülőkkel kommunikálnak a tanítók.

Csak kevesen tudnak olvasni az elsőseim közül, ezért ha bármit kiírok a csoportba, meg kell várni a szülőt, amíg ő elolvassa. Ugyanakkor a szülőnek kell feltölteni minden házi feladatot vagy felmérőt, amit sokszor csak másnap töltenek fel.

Rossz minőségű gépek is vannak, ezért gyakran megtörténik, hogy nem értem, nem hallom tisztán a gyereket; van aki selypít is. Még az osztályban személyesen is gond van néha a megértéssel, most a számítógép túlsó oldalán még annyira sem értem sokukat. Nem véletlen, hogy a járványidőben sok országban a kicsiket személyesen is engedik iskolába járni; ráadásul nagyon hiányzik nekik a személyes kapcsolat” – fejtette ki Szakács Judith, első osztályosokat oktató marosvásárhelyi tanítónő.

Merre haladjon a vonallal?

Sokan második anyukának nevezik a tanító nénit, hiszen a pedagógus általában nagyon közel áll a kisgyerekekhez. Van olyan tanuló, aki minden nap megölelte reggel az iskolában, most nem tudja megtenni, és hiányzik neki, hogy érezze, megérintse a tanítót, aki szívesen fogná a kezüket, amikor írnak, hisz másképp tanulnak úgy, ha azonnal ki lehet őket javítani. „Hiába magyarázom, hogy vonal mellett menjen fel, mert úgyis sokan másképp írják, és ami most rögzül bennük, az úgy marad, nem nagyon tudok majd később sem javítani ezen. Időt sem adnak arra, hogy pótoljunk, ha visszamegyünk.

Változtatni kellene, hogy a hiányosságokat pótoljuk. Például a román nyelv tanulásánál hiába szólítom, vagy válaszol nekem vagy nem

– tette hozzá a pedagógus. Legtöbbször nem is látja a diákjait a számítógépen keresztül, mert ha sokan vannak fenn az online tanteremben, a kép eltűnik, csak a nevük kezdőbetűje marad meg, így csak a hangjukat hallja.

Nem látni komoly előrelépést

„Hogy tanítsunk úgy, hogy nem látjuk őket? A víz folyik le rólam minden áldott nap, és nem látok nagy haladást, vannak ügyes gyerekek, de az ismétlés, az elmélyítés lenne a legfontosabb az ekkora korú gyerekeknél. A végén a pótlás úgyis ránk hárul majd, de nem tudom, hogy milyen módon és mikor? Mert én most is maradok online órák után, ha valaki lemarad vagy nem ért valamit, hogy elmagyarázzam nekik.

De meddig tartsuk őket a számítógép előtt? Elég a három kerek óra a gép előtt, sokszor négy, ha van más tanárral is tanóra

– világított rá Szakács Judith. Sok minden kimarad az online oktatásból, mint például a személyiségfejlesztés, ami az iskolában minden percben zajlik, még szünetekben is. Hozzátette:

nagy szükség van a személyes kapcsolatra a kicsikkel, és a gyerekek egymással való kapcsolattartására, de érzelmi fejlesztésre nincs lehetőség kamerán keresztül.

A kicsikből a sírást váltja ki

Az lenne a legmegfelelőbb, ha kivennének részeket a tananyagból, de az előző években sem történt ez meg. Nem vettek ki a tananyagból semmit, hanem egy évvel korábban tanulnak most mindent a kicsik, az előkészítőben szinte azt tanulják, amit első osztályban, kivéve, hogy nem írnak. Nehezítettek ezzel a pedagógusok és kisdiákok dolgán, hiszen

első osztályban szinte százig meg kell tanulni összeadni, de életkor szerint akkor még csak a számjegyekkel kéne foglalkozniuk, azaz alaposabban megtanulni azokat.

Ráadásul kiesett az előkészítőből is tavasszal három hónap, ami még sokat jelentett volna, hogy az összes betűvel megismerkedjenek. Most körülbelül négy-öt gyerek tud olvasni a huszonnégy közül. Sok gyerek a nagymamával tanul délelőtt, van aki szinte egyedül, és csak néha néznek be hozzá – ecsetelte a pedagógus.

„Utolsó héten jutottunk el odáig, hogy mindenki benn volt online órán, hisz sokan nem tudtak belépni a nagyszülőkkel vagy nagyon szakadozik az internetkapcsolat, és ez a kicsikből csak a sírást váltja ki, így inkább be se léptek.

Nem így képzeltem el annak idején a pedagógiai pályafutást, hogy robot-stílusban tanítsam a gyerekeket, akiket szeretek, hisz ezért lettem tanító

– fejtette ki Szakács Judith.