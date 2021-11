Oltások az iskolákban: a legtöbb helyen a kisegítő személyzet „húzza le” az arányt

Nyomásgyakorlás a tanügyben. Nem minden tanterem telik meg a héten diákokkal. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceumban 54,76 százalékos az átoltottság, még három személy oltásán múlik a hatvanszázalékos küszöb átlépése. A tanintézetben dolgozók számára sürgősségi oltáskampányt is szervezett Nyárádszereda önkormányzata szombaton. A kampány eredményeként összesen öt személyt oltottak be szombaton, azonban nem volt köztük iskolai alkalmazott – adta hírül a város polgármesteri hivatala.

az emberi jogokat is sérthetik ezzel, de ugyanakkor a gyereket is előtérbe kell helyezzük, mert ők az elsők számunkra.

– fogalmazott az igazgató. „Nagy a nyomás rajtunk a szülők részéről, akiket teljes mértékben megértünk, hiszen iskolába kellene járniuk a gyerekeknek. Holott lényeges szempont az is, hogy Csíkszereda szintjén sem érte el a hatvan százalékot az átoltottság. Szomorú, hogy a törvények nincsenek lefedve, nem világosak, hogy a gyermek iskolába járhasson. Az alkalmazott ugyanakkor be is perelhet, hogy az igazgató nyomást gyakorol rá,

Fülöp László, a Bocskai István Elméleti Líceum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, remélik, hogy ki fog gyűlni a hatvanszázalékos átoltottság, de semmi biztosat nem tudnak. „A kollégáknak továbbítottam a kérést, hogy növeljük az oltási kedvet, de mindenkinek figyelembe vesszük a személyes döntését ezzel kapcsolatban. A pedagógusok körében nagyobb az átoltottság százalékos arányban” – tájékoztatott Fülöp László, aki

úgy érzi, több irányból nehezedik rájuk nyomás,

de számítottak is rá, amint meghallották a személyzet átoltottságához kötött iskolanyitással kapcsolatos hírt.

A kisegítő személyzet „húzza le”

A Maros megyei tanfelügyelőség legutóbbi összesítése alapján a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpontban a személyzet 34,53 százaléka van beoltva, 107 személyből 37-en. Vass Ferencz, a tanintézet igazgatója is megerősítette ezt az arányt, hozzátéve, a múlt pénteken volt ez reális, mert közben növekedik a beoltottak száma. „Pénteken lesz ismét adatfrissítés, egyelőre még nem tudjuk, hányan jelentkeznek a héten oltásra. Reménykedünk abban, hogy péntekig elérjük a hatvan százalékot, de ez nem biztos” – fűzte hozzá Vass Ferencz.

Kérdésünkre kifejtette, a szülők részéről nem éreznek különösebben nagy nyomást, ami azzal magyarázható, hogy

Szovátán inkább az a vélemény, hogy nem kell kényszeríteni az oltást.

„Fentről” (a tanügyminisztérium részéről – szerk. megj.) viszont nagyobb nyomás nehezedik rájuk – vallotta be. „Addig amíg a minisztérium hatvan százalékot kér, amit én nem is tartok soknak, ehhez kell alkalmazkodni. Van olyan, aki átesett már a betegségen, sokan érvelnek ezzel, én tettem is ilyen javaslatot, hogy

ha valaki átesett, akkor a megyei közegészségügyi igazgatóságtól kérjen igazolást erről, és számolják bele a hatvan százalékba”

– fogalmazott a szovátai iskola vezetője. Megtörténhet, hogy a jövő héten még nem kezdhetik el személyesen az oktatást az átoltottsági arány miatt.

„Sokaknak kényelmes is az online oktatás, és emiatt is kitartanak amellett, hogy nem oltatják be magukat. De fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy ki legyen egy munkaközösségben az a negyven százalék, aki nem oltatja be magát? A tanárok esetében az ötven százalékot meghaladtuk, péntekig valószínű, el is érjük a hatvan százalékot, de a kisegítő személyzet vissza fog húzni, nehezebb meggyőzni őket” – foglalta össze Vass Ferencz, a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont helyzetét.