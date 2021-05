Oltásmaraton lesz Segesváron is

A segesváriak is megkaphatják az oltást ezen a hétvégén egy szervezett maraton keretében. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Iulian Sîrbu polgármester azért kezdeményezte a közegészségügyi igazgatóságnál a programállás nélküli oltási lehetőséget, mert sokan kérték ezt, jelezve, inkább hétvégén lenne idejük beoltatni magukat.

Mi több, a visszajelzések szerint a Marosvásárhelyen szervezett, országos rekordot döntött oltásmaraton – amely során három nap alatt 7504 személyt oltottak be – jótékony hatással volt a segesváriak és környékbeliek oltakozási kedvére is.

Több mint 7500 személyt oltottak be a marosvásárhelyi oltásmaratonon A marosvásárhelyi orvosi egyetemen szervezett oltásmaratonon a hétvégén összesen 7504 személy kapta meg a Pfizer-BioNTech-vakcinát. Ezzel országos rekordot állított fel Marosvásárhely, hiszen a több mint 300 ezres lakosú Temesváron szervezett oltásmaratonon is „csak" 6722 személyt oltottak be.

A polgármester azt szeretné, ha idén meg tudnák szervezni a hagyományos Segesvári Középkori Fesztivált, és vissza tudnának térni a turisták zavartalan fogadásához, ehhez pedig véleménye szerint

nélkülözhetetlen, hogy minél több helybéli és környékbeli oltassa be magát.

Az előttünk álló hétvégén tehát előzetes bejelentkezés nélkül, a személyi igazolvány felmutatásával lehet igényelni a Pfizer vakcinát Segesváron a Zaharia Boiu Általános Iskola tornatermében kialakított oltóközpontban. Az érdeklődőket pénteken 15 és 22 óra, szombaton és vasárnap 8 és 22 óra között fogadják.

Jelentkezhetnek 16-18 év közötti fiatalok is, de nekik szükségük van a szülők írásos beleegyezésére is. A második oltást 21 nap múlva ugyanitt vehetik fel az érdeklődők. Fontos tudnivaló, hogy azoknak a személyek is, akik ezen a hétvégére voltak programláva a már hetek óta működő helyi oltóközpontba, beadják a koronavírus elleni oltást a kijelölt napon és időpontban.