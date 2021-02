Oltáskampány Hargita megyében: az is nyolcra kapott új időpontot, aki 19 órára foglalt eredetileg

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor/MTI

Az oltóanyahiány miatt korábban elhalasztott immunizálásokat minden nap azonos időpontra jegyezte elő egy informatikai hiba miatt az oltáselőjegyzési platform. A program nem vette figyelembe az eredeti időpontot, amelyre az oltásra jogosult az immunizálását előjegyeztette, hanem az adott napra mindenkit reggel 8 órára jegyzett elő az oltás pótlására.

Tehát az is nyolcra kapott új időpontot, aki 19 órára foglalt eredetileg és az is, aki 12-re, így ezen a héten lesznek napok, amikor óriási torlódás alakulhat ki reggel az elsőként megnyitott lakossági oltóközpontoknál, Hargita megyében elsősorban Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen

– hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi, a Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Eleve megérkezik nyolc óra körül 6-8 oltásra jogosult, aki eredetileg is azt az időpontot foglalta le, de olyan napok is vannak, amikor közel 30-an kell megkapják az elhalasztott oltást, és őket is reggel nyolcra jegyezte elő automatikusan a rendszer, amiről értesítést is kaptak az érintettek.

„Ezúton is üzennék azoknak, akiknek a jövő hétre és az azt követőre van előjegyezve ilyen elhalasztott időpontja. Az oltóközpontokban dolgozók – erejükön felül – próbálják értesíteni az embereket, hogy ne jelentkezzen mindenki reggel nyolckor, hanem csak a nap folyamán valamikor, esetleg tartsa be mindenki azt az időpontot, amelyre eredetileg iratkozott, mert megmarad számára az oltóanyag, nem fogják másnak beadni.

Fontos, hogy mindenképp elkerüljük a reggeli torlódást, mert nem szeretnénk, hogy tömeg alakuljon ki és a hideg miatt mindenki betóduljon az oltóközpontba és esetleg éppen ott fertőződjön meg.

Ezek a várótermek általában nem alkalmasak arra, hogy ott nagyobb tömeg várakozzon, átmenő forgalomra vannak berendezve” – hangsúlyozta Tar Gyöngyi.

A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője ugyanakkor elmondta azt is, általában is azt javasolja minden oltásra előjegyzett jogosultnak, hogy ne az óra kezdetére érkezzen, hanem tíz perccel, negyed vagy fél órával később. Az oltáselőjegyzési platform órákra lebontva végzi az előjegyzést, egy órában átlagban 6-8 embert oltanak be, de jobb, ha ők nem egyszerre érkeznek. „Ne az óra kezdetét célozzák meg, hanem például a negyed vagy félórát. Tehát nyugodtan lehet menni félkor vagy egész után tíz perccel, nem késnek le semmiről” – hangsúlyozta.