Olcsóbb lehet a vízszámla számos kistelepülésen egy új törvénytervezet szerint

így a kistelepüléseken és vidéken élő családoknak nem kell többé nagyobb árat fizetniük a vezetékes vízért, mint amit az ottani átlagkereset indokolna – olvasható Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, a törvénytervezet egyik kidolgozójának nyilatkozata az RMDSZ közleményében.

A képviselő kifejtette, abban az esetben, amikor egy közszolgáltató két vagy több megyében is vezetékes vizet biztosít, illetve több településen is üzemel ugyanabban a megyében, a jelenlegi szabályozás szerint is kénytelenek voltak a megyei szintű átlagbért figyelembe venni, annak ellenére, hogy az településenként változó lehet.

A törvénytervezetet Szabó Ödön, Benedek Zakariás és Bende Sándor RMDSZ-es képviselők dolgozták ki. Kedden döntő házként szavazott róla a képviselőház és az államelnöki kihirdetést követően lép hatályba.