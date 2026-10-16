Október 22-én, 13 órától online ülésezik a Maros Megyei Tanács. A napirenden többek között a költségvetés kiigazítása, a hulladékgazdálkodási díjak módosítása és a megújulóenergia-beruházás szerepel. Az ülést élőben közvetítik a Facebookon.

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A Maros Megyei Tanács elnöke, tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 139. cikkely (6) és (7) bekezdések előírásaira, az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betűvel, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) betűvel, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján, elrendeli:

1. cikkely

(1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre 2026. október 22-én, 13.00 órától, amely videokonferencia-rendszerben, online fog lezajlani.

(2) A rendkívüli ülés javasolt napirendtervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben van előírva.

2. cikkely

(1) A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény facebook oldalán.

(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzata, IV. Fejezet A Maros Megyei Tanács működési szabályzata 61. szakasz Speciális szabályok előírásai, alkalmazhatóvá válnak.

3. cikkely

A jelen rendeletet közzétesszük a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán, valamint továbbítjuk a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

A Maros Megyei Tanács elnökének 262/16.10.2026. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács 2026. október 22-i soros ülésének a napirendtervezete

1. Popescu Stelian-Ovidiu úr eskütétele, aki a 2024. június 9-i helyhatósági választásokon induló jelöltek listáján póttagként szerepelt, és akinek mandátumát a Marosvásárhelyi Törvényszék érvényesítette.

2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak megszervezéséről szóló, később módosított, 2024. november 12-ei 187. számú határozat módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet Maros megye 2026. évi általános költségvetésének kiigazításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a Maros megye összevont általános költségvetésének 2026. szeptember 30-i végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 51/2026. számú, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2026. évi állami támogatásának, a nem gazdasági jellegű légiközlekedési tevékenységek finanszírozására szánt összegeknek, valamint bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról szóló, később módosított határozatának módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának leltárát jóváhagyó, később módosított és kiegészített, 42/2001. számú határozat mellékletének kiegészítéséről, valamint egy ingatlan kezelésére vonatkozó intézkedések meghatározásáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában lévő, a telekkönyvben 51879/Gernyeszeg számon nyilvántartott ingatlan Teleki Kastély Egyesület részére történő ingyenes használatba adási időszakának meghosszabbításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonát képező, a telekkönyvben 50282/Nagysármás számon nyilvántartott ingatlanra vonatkozó intézkedések meghatározásáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a települési hulladékok és egyéb hulladékáramok begyűjtésével és szállításával, valamint a szászrégeni átrakóállomás üzemeltetésével kapcsolatos díjak kiigazításának jóváhagyásáról. Ezek a tevékenységek a Maros megyei településihulladék-gazdálkodási integrált rendszer (SMIDS Maros) keretében működő megyei köztisztasági szolgáltatás részét képezik, a 4-es, szászrégeni övezetben.

Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke

10. Határozattervezet a háztartási hulladék mechanikai-biológiai kezelésére vonatkozó díj kiigazításának jóváhagyásáról, a Maros megyei kerelőszentpáli mechanikai-biológiai kezelőállomás üzemeltetése révén.

Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke

11. Határozattervezet az újrahasznosítható hulladékok válogatásával, a biohulladék komposztálásával és a hulladékok átrakásával kapcsolatos díjak kiigazításának jóváhagyásáról, a maroskeresztúri válogató-, komposztáló- és átrakóállomás (SSCT), valamint az 5-ös számú, dicsőszentmártoni, a 6-os számú, balavásári és a 7-es számú, mezőrücsi átrakóállomás üzemeltetése révén.

Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanácsi tagjaira vonatkozó teljesítménymutatók jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. Határozattervezet a „Megújuló energia Maros megyének” beruházás megvalósításához szükséges intézkedések meghatározásáról.

Kezdeményező: Csibi Attila-Zoltán, a Maros Megyei Tanács alelnöke

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusának átszervezéséről szóló, később módosított és kiegészített, 2024. június 28-i 116. számú határozat módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

15. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szív-érrendszeri Betegségek és Transzplantációs Sürgősségi Intézet vezetőtanácsának keretében működő egyes tisztségek betöltésére szervezett versenyvizsgák és vizsgák bizottságaiba, valamint az óvásokat elbíráló bizottságokba a Maros Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

16. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság átszervezéséről szóló, később módosított, 2024. június 28-ai 117. számú Maros Megyei Tanácsi határozat 2. számú mellékletének módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

17. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

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