Ódzkodnak az oltástól az oktatási rendszerben dolgozók

Az oktatási rendszerben dolgozó teljes személyzetnek kevesebb mint a fele oltatná be magát koronavírus ellen a székelyföldi megyékben, derült ki az oktatási minisztérium utasítására elvégzett igényfelmérésen. Az oltásigénylők aránya a Maros megyei oktatási rendszerben dolgozók körében a legmagasabb, Hargita és Kovászna megye között néhány százalékos a különbség.

Kezdődik az oltáskampány második szakasza, amelyre a pedagógusok is iratkozhatnak, mint kulcsfontosságú ágazatban dolgozók • Fotó: Varga György/MTI

Az oktatási minisztérium csütörtök délutánra kérte be a megyei tanfelügyelőségektől a koronavírus elleni védőoltásra vonatkozó igényfelmérések adatait, ugyanis az oltáskampány második fázisában az oktatási rendszerben dolgozók kérhetik a vakcina beadását. Az elvégzett felmérés nem csak a pedagógusokra, hanem minden személyzeti kategóriára kiterjedt.

Maros megye vezet

A három székelyföldi megye közül Maros megyében mondott igent a legtöbb tanügyi alkalmazott a védőoltás beadására vonatkozó kérdésre. Amint azt érdeklődésünkre Illés Ildikó, Maros megye helyettes főtanfelügyelője kevéssel az igényfelmérési eredmények véglegesítése előtt elmondta, néhány iskolától még nem kapták meg az adatokat, de

nagyjából 50 százalékos az arány, tehát a megye oktatási rendszerében dolgozóknak mintegy a fele be szeretné oltatni magát koronavírus ellen.

A válaszadók többi részére sem az a jellemző, hogy elutasítják a védőoltást, inkább csak bizonytalanok, így várhatóan nőni fog az arány amikor elkezdődik az oltások beadása és bizonyossá válik, hogy biztonságos az oltóanyag – vélekedett a helyettes főtanfelügyelő. Illés Ildikó az adatokkal kapcsolatban még elmondta, az igényfelmérés csak egy szám szerinti jegyzék, nem név szerint összesítették a válaszokat. Az oktatási rendszerben egyébként a különböző személyzeti kategóriák közül a pedagógusok körében a legmagasabb az oltásigénylők aránya, ezt erősítették meg mindhárom megyében.

„Ez semmire nem kötelez senkit”

Hargita megyében valamivel kevesebb, mint 33 százalék az oltásigénylők száma az oktatási rendszerben dolgozó teljes személyzet esetében, a pedagógusok körében ez az arány kissé túllépi a 34 százalékot – tájékoztatott Demeter Levente, Hargita megye főtanfelügyelője. „Ez egy hajlandósági felmérés. Arra szolgál, hogy a tanügyminisztériumban lássák, hogy körülbelül milyen vakcinaszámmal kell számoljanak.

Ez semmire nem kötelez senkit, ha valaki nemet mondott, akkor is beoltathatja magát, ha igent mondott, akkor is megtagadhatja

– magyarázta a főtanfelügyelő. Az oktatási miniszternek az igényfelmérés előzetes adatai alapján adott nyilatkozata szerint országosan 50 százalék körüli az oltási hajlandóság a tanügyi rendszerben dolgozók körében, ez alapján Hargita megye az országos átlag alatt van – közölte Demeter Levente.

A választ nem kellett megindokolni

Kovászna megyében 29 százalékos az oltásigénylők aránya a tanügyi rendszerben dolgozó teljes személyzet körében. A pedagógusok körében ez az arány valamivel magasabb, 31 százalékos – számolt be az összesítés eredményéről és az azon belüli részarányról Kiss Imre, Kovászna megyei főtanfelügyelő. Elmondta viszont, hogy ez az eredmény a pillanatnyi hajlandóságot mutatja, „később nyilván sokaknak változna a hozzáállása”. „Tájékozódott mindenki, erre rengeteg lehetőség van: az oltáskampányról tájékoztató honlap a tanfelügyelőség honlapjáról is elérhető, de az iskolákba is elküldtük” – magyarázta Kiss Imre, hozzáfűzve, hogy

a választ nem kellett megindokolják a megkérdezettek, a tanfelügyelőség is csak a számszerűsített válaszokat ismeri.

Mérlegelik az eredményt

Az oltási kampány második szakaszára péntektől kezdődően lehet előjegyeztetni. Sorin Câmpeanu oktatási miniszter a napokban egy tévéműsorban úgy nyilatkozott, hogy az egyetem előtti oktatásban dolgozó tanárok mintegy fele szeretné beoltatni magát, illetve az egyetemi oktatóknak több mint 60 százaléka egyetért az oltással. Az utóbbiak között nem szerepelnek azok az orvosi egyetemeken tanító pedagógusok, akik már beoltatták magukat egészségügyi dogozók lévén, így valószínűleg még nagyobb az oltással egyetértő egyetemi tanárok aránya.

A válaszok, amelyeket az oktatási rendszer 340 ezer alkalmazottjától szeretnénk kapni, nem jelentenek jogi oltási kötelezettséget, csak azért érdekelnek a válaszok, hogy meg tudjuk tervezni a beoltáshoz szükséges dózisok számát

– hangsúlyozta Cîmpeanu. Hozzátette, a teljes oktatási rendszer szintjén mintegy 200 ezer alkalmazott ért eddig egyet a Covid-19 elleni oltóanyag beadatásával. A minisztérium január ötödikén tette közzé az oltás-kérdést a közoktatás alkalmazottai számára, és kilátásba helyezte azt is, hogy

az iskolák újranyitásával kapcsolatos döntésben is mérlegelni fogják a felmérés eredményét.

Decemberben még kevesebben akarták

A pedagógusok oltással kapcsolatos felvilágosításának szükségességét december óta ismerték az oktatási minisztérium szakemberei, amikor a Spiru Haret oktatási szakszervezet 13 356 tanár részvételével végzett felmérése nagyon alacsony százalékot mutatott a tanárok oltási-hajlandóságát tekintve. Az Edupedu.ro oktatási hírportál szerint 56,3 százalékuk mondta, hogy nem ért egyet a Covid-19 elleni oltással. Emellett 43,2 százalékuk válaszolta azt, hogy vissza akar térni az iskolába, és szemtől szemben tanítana az oltási kampány megkezdése előtt. Az oktatási miniszter felkérte az összes iskolát, tanfelügyelőséget és egyetemet, hogy saját honlapjukon tegyék közzé a COVID-19 elleni védőoltásokkal foglalkozó Nemzeti Információs Platform linkjét a pedagógusok tájékoztatásának érdekében.