Nyolc éve küzd a gyimesbükki Rákóczi-vár felújításáért – jövő pünkösdre kész lehet

A Rákóczi-vár maradványait szeretné megmenteni a teljes pusztulástól egy lelkes helybéli • Fotó: Gábos Albin

„Jelenleg ott tartunk, hogy sikerült ismét beszerezni a műemlékvédelmi, környezetvédelmi, tűzoltósági engedélyeket, a román állami vasúttól is megvan a jóváhagyás, azaz az összes szakhatósági engedélyünk megvan. Rövidesen benyújtjuk, immár másodjára az építkezési engedély igényléséhez is a szükséges iratcsomót a Bákó megyei tanácshoz” – osztotta meg.

Hozzátette, az adományozóknak köszönhetően

202 ezer lej gyűlt az egyesület bankszámlájára, amelyből – amint meglesz az építkezési engedély – folytatni tudják majd a megkezdett munkát.

„Nyolcadik éve, hogy küzdök ezért a célért, nem adom fel, amíg ez az álmom meg nem valósul” – hangsúlyozta a kezdeményező.

Az előzményekről



Hosszú huzavona után sikerült megszerezniük az építkezési engedélyt az ezeréves határnál lévő őrtorony újjáépítésére, a munkálatokat régészeti kutatás előzte meg, és időközben utat is kialakítottak a hegyoldalban, hogy autóval is megközelíthető legyen a helyszín. Tavaly azonban le kellett állítaniuk az előkészületeket, mert lejárt az építkezési engedély. Az új jóváhagyás kibocsátására várva az ötletgazda elkészítette a terveket a belső tér berendezésére is, amelyet korabeli katonai stílusban bútoroznának majd be a kétszintesre tervezett épületben.



Mint korábban is beszámoltunk róla, a Rákóczi-várat kőből építenék újjá, oly módon, hogy az első szinten egy kiállítóhelyiséget, a felső szinten pedig kávézót alakítanának ki sziklaterasszal. A gyimesbükki Rákóczi-várat egyébként Erdély nagy fejedelme, Bethlen Gábor építtette 1626 körül. Az őrtorony építményt a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc megerősíttette, ekkor kapta mai nevét. A várhoz egykoron 134 lépcsőfok vezetett, azonban a vasútvonal építésekor egy részét lebontották, így mára 96 lépcsőfok maradt.