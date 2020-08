Nyolc bemutatóra készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház

• Fotó: Beliczay László

amíg azt az időjárás is megengedi, szabadtéren szándékszik előadásokat szervezni a színház.

A társulat nyáron nem tétlenkedett – tudtuk meg Nagy Pál színházigazgatótól –, két előadás próbafolyamatai már lezajlottak, a Tóth Árpád rendezte Esti próba című stúdió-előadást, illetve a Csukás István emlékére készített Hapci-szigetek című ifjúsági előadást az ősz folyamán játsszák majd. Ezzel párhuzamosan zajlanak a Hullám című produkció próbái – ez a színház osztálytermi előadása, a tervek szerint (annak függvényében, hogy milyen formában kezdődik majd a tanév) ezt is ősszel mutatják be az iskolásoknak.

Az új évadtól kezdődően továbbra is hat bérletház közül választhatnak majd a felnőtt nézők, illetve szeptember 17-éig különböző kedvezményekkel lehet bérletet váltani. Fontos ugyanakkor, hogy a tavalyi bérleteseket bérletkedvezménnyel kárpótolja a színház az elmaradt egy bérletes előadásért. Azok a tavalyi bérletesek, akik idén már nem szeretnének bérletet váltani, előzetes egyeztetés és helyfoglalás után az egyik általuk választott előadást szabadjeggyel tekinthetik meg. A bérletházak és a kedvezmények részleteiről szintén a honlapon lehet tájékozódni.

megújul a honlap és a TomcsApp, illetve Margó címmel interaktív online műsorfüzetet is készítenek a diákbérleteseknek.

Amennyiben ősztől lehet közönség, lesznek majd közönségtalálkozók, diákoknak az előadásokkal kapcsolatos foglalkozások, illetve folytatódik a színház önkéntesprogramja is, sorolta még az intézményvezető. Újdonság, hogy

A színház idén két nagyobb értékű pályázatot is nyert: a Nemzeti Kulturális Alapnál a DráMA fesztiválra megítélt kétmillió forintot jövő évben használják majd fel, ellenben a bábtagozat által a Bethlen Gábor Alapnál megnyert összegből (amelyet eredetileg egy idén áprilisi bábszínházi találkozó megszervezésére használtak volna fel) érdekes,

Egyébként az évad további részében a Botos Bálint rendezte Bosszú című nagyszínpadi, a Szabó Attila rendezte Az öreg király hagyatéka című bábelőadást, a Vladimir Anton rendezte Száll a kakukk fészkére című szintén nagyszínpadi produkciót, valamint a már említett Kaiser TV. Ungarn című darabot tűzték műsorra. Ugyanakkor a 2020–2021-es évadban műsoron marad a Barabás Árpád rendezte Fagyi is. A műsor és az előadások szinopszisa a színház honlapján böngészhető.

A Tomcsa Sándor Színház 2020–2021-es évada augusztus 27-én, a névadó születésnapján társulati üléssel veszi kezdetét, az azonban, hogy az első előadásra pontosan mikor kerülhet sor, a járványügyi intézkedésektől és a kormány döntésétől is függ.

a külső források elapadtak, ezért a személyzetcsökkenés is elkerülhetetlen volt”

Személyzeti változás is történt az elmúlt hónapokban a Tomcsa Sándor Színház társulatánál: Pásztor Márk és Kőmíves Boróka ősztől már nem társulati tagok. „Az intézménynek összesen 24 betölthető posztja van, ebből 12 a társulaté. Ehhez képest az elmúlt évadban a magyar kormánytámogatásnak köszönhetően 15 fős társulattal működhettünk. A járványhelyzet miatt azonban

Színházi webshop készül



Az idén kieső bevételek egyfajta pótlására, illetve a színházi brand népszerűsítésére saját termékskálával rukkolt elő a Tomcsa Sándor Színház: a lebomló anyagokból készülő tolltartókat, jegyzetfüzeteket, írószereket egyelőre a Művelődési Ház előterében lehet megvásárolni. A kínálatban még vannak Tomcsa-idézettel („Az élet nem is olyan nehéz, csak már nagyon rossz a híre...”) ellátott pólók, illetve az elmúlt évadokban használt molinókból varrt szatyrok is, amelyeket egy székelyudvarhelyi diáklány készít. A honlap megújulását követően ezek már online is megvásárolhatók lesznek.