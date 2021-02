Szemfedő címmel forgatnak filmet Nyirő regénye alapján a Hargitán

Nyirő József: Uz Bence regénye alapján forgatnak három részből álló filmet térségünkben a napokban. A készítők nyílt napra hívták pénteken a sajtó képviselőit, így mi is betekintést nyerhettünk az alkotói folyamatba. Fotókon mutatjuk, hogy milyen volt a Szemfedő című rész fakivágásos jelenetének forgatása.

„Ezen a téli forgatási etapon három helyszínt választottunk. Az egyik Hargitafürdő, azon belül is két nagyobb terület. Az egyik az egy sírhely a hegyen, ahol a főszereplő, Pállfy Tibor filmbeli édesanyja nyugszik, a másik egy fakivágás helyszíne. Van még egy távolabbi helyszín, ahol azt forgatjuk le ahogy az egyik szereplő kijön az erdőből” – avatott be a részletekbe a rendező.

A karácsony valódi üzenetét átadni hivatott kisjátékfilmet forgatnak Csíkszék több helyszínén a napokban. A Nyirő József Most már jöhetsz Jézuska című novellája alapján készülő mű második forgatási napján Csíkszeredában beszélgettünk Farkas György rendezővel.

A Nyirő József: Uz Bence regénye alapján készülő, Szemfedő címet viselő filmje a Csíkszeredában már korábban leforgatott, Most már jöhetsz Jézuska előzménytörténete, ami egy tervezett, nyári forgatással áll össze majd egy nagy egésszé.

Kihívásokkal teli filmforgatás zajlik a napokban Hargita megye több pontján is. Azért kihívásokkal teli, mert a tavasziasra fordult időjárásban téli jeleneteket forgatnak, igazi és műhóval, hóágyúkkal, a gyimesi skanzenben és Hargitafürdőn.

ahhoz, hogy a kamerán keresztül is látható legyen, hogy vihar van, nem elég csak szélfúvást és havazást imitálni.

A rendező arról is beszélt, hogy egy ehhez kapcsolódó vihar-jelenetet is felvesznek késő este a sípálya mellett, hóágyú segítségével, mivel

Mint a forgatás előtt részletezte, épp annak a jelenetnek a megvalósítása előtt álltak, amiben Füles (Fülöp Zoltán, a Csíki Játékszín színművésze, szerk. megj.) egy fát vág ki, miközben Pállfy Tibor, a film főszereplője őt nézi. „Itt jön be az úgynevezett filmes csalás, hiszen felvesszük, ahogy a színész elkezdi kivágni a fát, majd jönnek a szakemberek, akik láncfűrésszel ténylegesen meggyengítik, ezt követően pedig felvesszük az utolsó csapást, amikor a fa megadja magát” – részletezte Farkas György.

A forgatást megelőző sajtóeseményen a stáb tagjai és a színészek mellett a hargitafürdői helyszínen a csíkszeredai Jakab Tamással is találkoztunk, aki Björn nevű kutyájával vesz részt a produkcióban. Mint tőle megtudtuk, a korábban leforgatott második részben egy másik, szintén az ő kutyájával forgatták le az állatos jeleneteket, a mostani részben pedig Björn a filmbeli Medvét fogja alakítani, aki az egyik főszereplő kutyája lesz. Kérdésünkre elmondta, hogy Björn elég jól viseli az instrukciókat, nem ütközik különösebb nehézségekbe, hogy azt csinálja, amit kell. A barátságos négylábú érdeklődéssel szimatolt körbe mindenkit, egy idő után pedig Pállfy Tiborral játékba is kezdett, amíg már a sajtósok épp a hószánokra várakoztak, amikkel fel- és leszállították őket az autóval egyébként megközelíthetetlen forgatási helyszínre.

Ezt megelőzően ugyanakkor betekintést nyerhettünk a fakivágásos jelenet forgatásába, amikor síri csendben kellett lenni, hogy még a fotógépek kattogása se zavarjon be a hangba, és láthattuk azt is, hogy mennyi aprólékos kihívással jár egy rövid jelenet felvevése is, amit kismillió apróság zavarhat meg.

„Joggal merül fel a kérdés, hogy miért vágunk ki a film kedvéért egy fát? Azt a fát vágjuk ki, ami rászorul: tehát ha egy fa ki van száradva, annak tulajdonképpen nincs itt nagy keresnivalója.

Nincs modernebb gondolkodás, mint a tudatos, környezettel való jó viszony kialakítása. Régen ezt tudták. Mi csak ehhez kell visszatérjünk

– fejtette ki Farkas György.