Nyelvemlékek, ősnyomtatványok a Teleki Tékában

Vidékünkön az első közkönyvtárat Teleki Sámuel alapította, aki fontosnak tartotta, hogy az iskolavárosban egy jelentős gyűjteményű könyvtár is működjön, és az általa megvásárolt könyvek elérhetők legyenek bárki számára. A kancellár útjai során vásárolta az értékes könyveket, vagy megrendelte azokat. Gyűjteménye mellett más gyűjteményeket is őriz a könyvtár, a marosvásárhelyi Református Kollégium, a székelyudvarhelyi Unitárius Kollégium, vagy a mikházi ferences rendi kolostor könyvtára is ide került, amelyeket szakértők gondoznak.

Az intézmény munkatársai számára fontos volt az eredeti állományok megőrzése, össze nem keverése, az úgynevezett provinencia-elv alapján.

Az ősnyomtatványoknak nevezett kiadványok a legkorábbi nyomtatott könyvek, amelyeket a Gutenberg-féle könyvnyomtatástól – 1455-től 1501 húsvétjáig befejezően nyomtattak. Az azután következő időszakot, a 16. századi kiadványokat szaknyelven antikváknak nevezik. A magyar könyvek esetében az első nagy magyar bibliográfus, a kolozsvári egyetem tanára, Szabó Károly 1711-et állapította meg felső határként, tehát az addig megjelent könyveket a könyvtárosi szakzsargon RMK-knak, vagyis Régi Magyar Könyveknek nevez.

A Bolyai téri tékában megtekinthető a Bolyai Múzeum, ahol a két nagy matematikus, Bolyai Farkas és Bolyai János relikviáit, személyes tárgyait, illetve a könyvtárban őrzött kéziratok másolatát láthatják az érdeklődők. Ugyancsak a földszinten, az úgynevezett kerek teremben ideiglenes, tematikus kiállítások mutatnak be érdekességeket, nyomtatványokat, ritkaságokat egy-egy adott téma köré csoportosítva.

A látogatás ingyenes, hétfő kivételével 10 és 18 óra között, szombaton és vasárnap 10 és 13 óra között várják az érdeklődőket.