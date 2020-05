Nyárra készül el a székelyudvarhelyi általános iskola udvara

Megújul a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskola sportpályája: a tanintézet hátsó udvarán folyamatosan zajlottak a munkálatok az elmúlt hetekben, a fejlesztés június végére be is fejeződik.

Hétfőn öntötték a pálya új betonburkolatát • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A Móra Ferenc Általános Iskolába jár a kéziladba-utánpótlásunk legifjabb korosztálya, négy kisiskoláscsapat is van az intézetben, ezért számunkra is fontos volt, hogy megfelelő körülmények között edzhessenek” – magyarázta Ilyés Szabolcs, a Szejke Sportklub ügyvezetője A fejlesztést a sportklub a magyar kormánytól kapott támogatásból finanszírozza, a munkát pedig ING Service Kft. végzi.

A most zajló munkálatok ugyanis az iskola és a Szejke Sportklub között kötött partnerségi szerződés révén valósulnak meg: az intézmény diákjai felújított pályát használhatnak, de a kézilabdaklub utánpótlásának is újabb felület áll majd rendelkezésére az edzések megtartására.

A munkálatok előkészítése év elején kezdődött, öröm az ürömben, tudtuk meg az igazgatótól, hogy a szükségállapot miatti oktatási szünetben a kivitelezés zavartalanul történhetett. A kivitelezés során az iskolaépület mögötti betonozott kézilabdapályát modernizálják: május 11-én öntötték be a pálya 1400 négyzetméteres felületét új betonnal. A továbbiakban a sportpálya fölötti lévő futópályát is kijavítják.

Amennyiben az időjárás kedvez, a munkát június végéig befejezi a kivitelező.

Az ING Service Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés értelmében a a kézilabda- és futópálya teljes felújítása mellett a lelátókat is modernizálják. Az iskolának nincsen beltéri- vagy fedett sportpályája, a dísztermük is túlzottan kicsi ahhoz, hogy sportteremként lehessen használni, így rossz idő esetén eddig nem volt lehetőség a tornaórákat, edzéseket megtartani. Ezért a mostani fejlesztés részeként a kézilabdapályára egy elbontható sátor felszerelését is tervezték, amelynek köszönhetően rossz időben is edzéseket, mérkőzéseket lehet tartani majd.