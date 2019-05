Nyáron elkezdődhet a régóta várt útjavítási munkálat Hargitafürdő felé

Helyi cég is jelentkezett a 13A jelzésű országutat Hargitafürdővel összekötő megyei út teljes felújításának elvégzésére. Előreláthatóan júliusban kezdhetik el a munkát, amelynek költségeire támogatást igyekszik szerezni a megyei önkormányzat.

A Hargitafürdőre vezető megyei út állapota egyre romlik. Elérhető közelségben a változás • Fotó: Gábos Albin

Márciusban indították el a közbeszerzési eljárást a Tolvajos-tetőn lévő Hármaskereszttől Hargitafürdőig vezető, 138A jelzésű megyei út felújítására, amelynek állapota már nagyon szükségessé teszi ezt a beavatkozást. Az egykori betonburkolat elrepedezett, széttöredezett, a megjelenő kátyúkat évek óta aszfalttal tömik be, így most egyfajta vegyes burkolat van az úttesten, sok hibával. A közbeszerzési kiírásban

a közel 5,5 kilométeres hosszúságú útszakasz korszerűsítési költségeit 8,8 millió lejre becsülték.

Noha kivitelezési szerződést még nem írtak alá, a közbeszerzési eljárás közel jár a befejezéshez – tudtuk meg Borboly Csabától. A Hargita megyei önkormányzat elnöke szerint két cég nyújtott be árajánlatot, közülük az egyik helyi vállalkozásét fogadták el. Ha az eredménnyel kapcsolatban néhány napon belül nem történik óvás, következhet a szerződés aláírása, és júliusban elkezdődhet a munka.

Borboly azt is elmondta, hogy a kivitelezés idejét kilenc hónapban jelölték meg, a téli időszakot leszámítva, így

az útfelújítás várhatóan jövőre fejeződhet be.

Korábban a kiviteli tervek elkészítése elhúzódott, mivel a kiírásra helyi tervező nem jelentkezett, csak Jászvásárról és Szucsáváról volt érdeklődés, ugyanakkor a szakhatósági engedélyek beszerzése is késett.

A szükséges pénzt egyelőre a megye saját költségvetéséből kell biztosítani, európai uniós támogatásért nem pályázhattak, mert a 138A jelzésű út nem köt össze két országutat. „Várjuk a lehetőséget, hogy kormányzati forrásból is kapjunk támogatást” – közölte az elnök, aki korábban azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben más beruházásra sikerül állami vagy EU-s finanszírozást nyerniük, az onnan felszabadult összeget a hargitafürdői útra használják fel.

Megközelítés Piricskéről is



Borboly szerint Hargitafürdő jobb megközelítése érdekében a csicsói és csíkszeredai helyi önkormányzatok közigazgatási területén húzódó, a 13A országúttól Piricskére, majd onnan Hargitafürdőre vezető út korszerűsítésének előkészítését is jó volna elkezdeni, és kisajátítani az érintett területeket.



Péter Lukács, Csíkcsicsó polgármestere kérdésünkre megerősítette, hogy ez a szándék megvan az érintett települések részéről, és a Madéfalva, Csíkcsicsó, Csíkrákos, valamint Csíkszereda részvételével létrehozott Forest Közösségi Feljesztési Egyesület (ADI) egyik célja az erdei és mezei utak korszerűsítése.



Legjelentősebb projektjük, amelynek költségeire az egyesület pályázati támogatást igyekszik szerezni, a Piricskéről Csicsó és Madéfalva területének érintésével a Rákosi-fürdőig vezető, mintegy 40 kilométer hosszúságú út felújítása lenne, de a Piricske–Hargitafürdő útszakasz korszerűsítése is szerepel a tervek között.