Nyáresti filmnézés Székelyudvarhelyen

Nyáresti filmezésre hívja a filmkedvelőket a Székelyföld Stúdió Székelyudvarhelyre pénteken és szombaton este. Az eseményen a filmek készítőivel is lesz lehetőség beszélgetni, idén a helyi alkotók mellett kárpátaljai filmrendezőkkel is színesítik a rendezvényt.

Szabadtéri filmnézésre nyílik lehetőség Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeum udvarán június 28-án, pénteken és 29-én, szombaton este. A harmadik alkalommal megszervezett Nyáresti Filmeket olyan filmkedvelőknek ajánlják a szervezők, akiket érdekel a környezetük, ahol élnek, az emberek és a kincsek, amelyek a régiónkban találhatók.

Ezúttal is beszélgetések előzik meg a filmvetítéseket rendezőkkel és szereplőkkel, ráadásul idén egy kárpátaljai rendező legújabb dokumentumfilmjét is megtekinthetik szombat este. Az alkotás megmutatja többek között azt is,