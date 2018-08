Nyaraljunk itthon, Csomafalván

Lesz kovács, pásztor, traktorista, farmer, dránicakészítő, pedagógus, zenetanár, fodrász, fogatos, cukrász, kertész és rendőrnő is Csomafalván – erről árulkodnak azon gyermekek rajzai, akik a községben nyaraltak. A néptánc és a népi építészet sem idegen már számukra, és azt sem mondhatják, hogy nem kirándultak a nyáron.

Minden jó, ha a vége jó. Vigassággal ért véget a nyaralás • Fotó: Tamás Gyopár

Márton László Szilárd polgármester a hogyan lehet itthon nyaralni kérdésre válaszolva kifejtette, „úgy, hogy van munkáját hivatásszerűen végző személy a hivatalnál” – köszönve mindenkinek a munkát a gyermekek, szülők nevében is.

A nyaralás végén a gyermekek sorolták, mi mindennel foglalkoztak az elmúlt héten: bábokat készítettek, táncoltak, népi mesterségekről hallottak, ellátogattak a kovácsműhelybe, voltak vízimalom-látogatáson, tájházban. Kézműveskedtek, bútort festettek, a népi építészetről is sok mindent megtudtak, jártak a Súgó-barlangban, kalandparkban, aztán kimentek a Sajgó-kertbe, ahol mereklyét is készítettek többek között, és meg kellett keressék a tűt a szénakazalban.

Látva a gyermekek arcát, csilllogó szemét vasárnap, a zárónapon, lehet, hogy sokuknak felért egy tengerparti üdüléssel a tartalmas egyhetes program. Segítőik, az önkéntesek is feltöltődtek ez időszak alatt.

a hagyományok témára építették a foglalkozásokat, és a kirándulások során is főként ezt tartották szem előtt.

Sövér Adél, a program koordinátora elmondta, noha úgy gondolták, hogy a népi építészet iránt nem lesz nagy érdeklődés, tévedtek, a gyerekek itták Sólyom Csaba szavait. A kirándulások alkalmával pedig, ha székely kapu előtt mentek el, mutatták, mesélték a kapu részeit,

észrevették a dránicával fedett házakat, sőt megjegyezték, ha a szállítóeszközre napmadár lenne faragva, akármilyen döcögős is az út, félelemre nem lenne ok.

Az önkéntesek a zárónapon is foglalatoskodtak, éppen a kínációt készítették elő. Amint elmondták, számukra kikapcsolódás e programban részt venni, csak csodálkoznak azon, hány értelmes, értékes gyermek van az idei táborban, mennyire érdeklődtek a régi szerszámok iránt, és hogy már sokat ismertek korábbról is. Igyekeztek, hogy minden kicsi jól érezze magát, miközben ők is feltöltődtek – tették hozzá.