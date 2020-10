November vége előtt nem lesz lehetőség véradásra Gyergyószentmiklóson

Várhatóan november vége előtt nem lesz lehetőség önkéntes véradásra Gyergyószentmiklóson. Azonban addig is, Csíkszeredában várják a donorokat, hiszen a vérkészletek megfogyatkoztak, nagy szükség van a segítségre ebben a helyzetben.

Egyelőre Csíkszeredába várják a gyergyószentmiklósi véradókat is • Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

„Elsősorban egészségügyi oka van annak, hogy Gyergyószentmiklóson több mint egy hónapja nem vesznek vért az önkéntes véradóktól” – ismertette Csibi Márta, a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt önkéntese. Mint megtudtuk a vérvételre rendszeresen érkező csíkszeredai szakorvos betegállományba került, így várhatóan csak november utolsó szerdáján lehet legközelebb vért adni.

Tudjuk azt, hogy nagyon nagy szükség van jelenleg is a vérkészletre, úgyhogy aki megteheti, utazzon Csíkszeredába, mert ott most is lehet vért adni

– hangsúlyozta az önkéntes. A vöröskeresztesek egy jó ideje együttműködnek a Hargita Megyei Vérközpont szakembereivel. Több megmozdulást is szerveztek az elmúlt időszakban az önkéntes véradás ösztönzésére, de besegítenek a véradást megelőző szűréseknél is.

Megújul a gyergyószentmiklósi vérközpont

A másik ok, amiért jelenleg zárva tart a helyi vérközpont az az, hogy felújítás zajlik az épületben „Novemberig kaptunk határidőt a megyei vérközponttól arra, hogy felújítsuk a helyiségeket, ellenkező esetben elvitték volna innen a vérvételi pontot” – számolt be Len Emil Balázs, Gyergyószentmiklós alpolgármestere. Hozzátette, hogy a városnak szüksége van a központra, azonban nehezen találtak a felújításra kivitelezőt. Végül egy helyi érdekeltségű cég vállalta a munkát.

Elkészítették a padlózatot, a falakat is rendbe hozták, kicserélték a fűtőtesteket, és a vezetékeket, valamint a szanitereket.

A három helyiség, valamint az előtér, a mellékhelyiségek és az öltöző felújítása novemberig megtörténik. „Ez összességében 30 ezer lejébe került a városnak” – mondta az elöljáró.

Az illetékesek azt ígérték, hogy amint lesz lehetőség Gyergyószentmiklóson véradásra jelezni fogják a megyei vérközpont és a helyi vöröskereszt közösségi oldalain. Akkor pedig online, az eprogramare.ro/voroskereszt oldalon vagy a 0735-551 400-es telefonon lehet időpontot foglalni a véradásra.

Gyergyószentmiklóson rendszerint minden hónap első és harmadik szerdáján lehet önkéntesen vért adni.