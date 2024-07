Növekvő lakossági feszültség a hálózati áramkiesések miatt

Nem csak a háztartásokban, az ott élők körében is egyre gyakrabban veri ki a biztosítékot egy-egy áramszünet

Gyakori bosszúságot okoznak az utóbbi időben a szinte mindennapossá vált áramkiesések a Székelyudvarhelyen élők számára, de Udvarhelyszék más településeiről is érkeznek hasonló panaszok. Az áramkiesések gyakran egy másodpercnél is rövidebbek, de a túlfeszültség ilyenkor is kárt tehet a háztartási berendezésekben. Mi a gyakori áramkiesések oka, van-e remény arra, hogy megoldódik a probléma, és kit terhel a felelősség a szolgáltatáskiesés során keletkező károkért? – ennek próbáltunk utánajárni.

Széchely István 2024. július 04., 21:182024. július 04., 21:18

„Ha meleg van azért, ha esik az eső, akkor azért maradunk áram nélkül” – kommentálta a napokban a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal egyik, áramkiesésről szóló bejegyzését egy városlakó a közösségi hálón. Az utóbbi napokban több alkalommal is a város különböző részeiben bekövetkezett áramszünetekre hívta fel a figyelmet a városháza a Facebookon, és a hozzászólások alapján ilyenkor gyakran a környező települések egy része is áram nélkül maradt.

Az elmúlt két hétben sok bosszúságot okoztak az áramszünetek, amelyek alkalmanként órákig tartanak, de sokkal gyakoribb, szinte mindennapos az, hogy csak egy pillanatra szakad meg a szolgáltatás, de gyakran túlfeszültséggel tér vissza.

Mivel a város több pontján is fejlesztési munkálatok zajlanak, a székelyudvarhelyi városházán is érdeklődtünk a szolgáltatáskiesések okáról, de amint azt Zörgő Noémi szóvivő közölte, az áramkieséseknek nincs köze a munkálatokhoz. A Gábor Áron utcában – amire kiterjed a város nagy mobilitási pályázata – kicseréli a villamossági vezetékeket az Electrica Rt., a közelben, a Bethlen Gábor utca Lidl előtti szakaszán pedig a város saját beruházásaként közvilágítás-fejlesztési munkálatok zajlanak, és földbe helyezik a villamossági vezetékek mellett az összes távközlési szolgáltató kábelét, de az áramszünetekhez nincs köze ezeknek a munkálatoknak – nyomatékosította Zörgő Noémi.

A városban évtizedek óta fennálló probléma az, hogy elavult és túlterhelt a villamossági hálózat,

ezért arról is érdeklődtünk, hogy a probléma magoldására milyen kilátások vannak. A városvezetés és az áramszolgáltató vállalat képviselői között voltak egyeztetések az elmúlt időszakban és korábban is – válaszolta a városháza szóvivője –, amelyeken fejlesztéseket kért az Electricától a városvezetés, de ennél többet nem tehetnek, lévén, hogy az áramszolgáltató nem a városi közigazgatási struktúrához tartozó vállalat vagy alegység. Hozzáfűzte viszont azt is, hogy elkezdett egy ilyen jellegű fejlesztéseket tartalmazó munkálatot az Electrica Székelyudvarhelyen.

A városnak is vannak az Electricával közös fejlesztései is, igaz, ezek nem a már meglévő hálózatot érintik.

Az új városrendezési terv elfogadásakor megnőtt a város belterülete. A környező dombokon építkezések zajlanak, ám nincs még sehol megfelelő infrastruktúra. De ott, „ahol a területtulajdonosok megfelelően leadják a területeikből a rájuk eső részt a közút kialakításához, elkezdődhet a villanyhálózat-fejlesztés”, amelynek a költségét fele-fele arányban a város és az Electrica fizeti – közölte Zörgő Noémi. Vissza a szolgáltatáskiesésekhez Hogy mi az oka a gyakori áramkieséseknek? „Hát a sárga és narancssárga jelzésű időjárás” – válaszolta határozottan kérdésünkre Bíró Árpád, a hálózat üzemeltetését végző Electrica Rt. Hargita megyei kirendeltségének igazgatója.

Gyakori, hogy a viharos szél miatt fák dőlnek a vezetékekre, a pillanatnyi áramkieséseket pedig villámcsapások okozzák

– ilyenkor az automatizált rendszer pár tizedmásodpercen vagy néhány másodpercen belül visszakapcsolja az áramot – magyarázta. Arra a felvetésünkre, hogy napos időben is előfordulnak ilyen rövid áramkiesések azt mondta, ezek a hálózatok túlterjednek a városon, olyan is van, amelyik Székelyudvarhelytől egészen Székelykeresztúrig húzódik, így a villámcsapás jóval távolabb is történhet, mint ahol áramszünetet tapasztalnak.

Fotó: Pinti Attila

Az is gond – folytatta Bíró Árpád –, hogy ötven évvel ezelőtt úgy építették ki a meglévő léghálózatokat a városok környékén, hogy azok falvakat láttak el árammal.

Most minden nagyvárosnak a külváros részét beépítették, szinte egyik napról a másikra város lett ott is. De más vonal nincs, ahonnan táplálni lehetne ezeket, csak az úgymond falusi vonalakról. Tehát a külvárosi részek falusi vonalakról vannak ellátva árammal

– tudtuk meg, ahogyan azt is, hogy helyenként túlterhelt és elavult a rendszer. Történnek azonban kedvező változások is. „Az utóbbi időben például aránytalanul sokkal több pénzt költöttünk Udvarhelyre, mint máshova. Látszik is a városban, hogy 5 vagy 6 helyen dolgozunk, pont azért, mert éveken keresztül mindenki panaszkodott, hogy túl gyakoriak a meghibásodások. Egy kilométer hosszan kábelcseréket végeztünk, a trafóházakat feljavítottuk és betettünk új trafóházakat is” – tájékoztatott a vállalat megyei kirendeltségének igazgatója, kérdésünkre válaszolva azt is kijelentve, hogy biztosan javulni fog az áramszolgáltatás a városban.

A több tízmillió lejes nagyságrendű hálózatfejlesztés még folyamatban van, a munkálatsorozat során több kilométernyi vezetéket cserélnek ki a városban.

Ezek között van olyan, amit már idén be tudnak fejezni, de olyan is, amely több évig eltart majd a munkálat volumene miatt – közölte Bíró Árpád.

Ott, ahol az önkormányzat is hajlandó egy adott zónát modernizálni, ha útban van a meglévő hálózatunk, mi is beszállunk a fejlesztésbe. Ilyen például Székelyudvarhelyen a II. Rákóczi Ferenc utca. Igaz, hogy a villanyoszlopok még ott vannak, azért, mert amelyik kábeltévé és internetszolgáltató nem hajlandó együttműködni, annak a kábeleit muszáj otthagyjuk, de nekünk ott már teljesen funkcionális kábelhálózatunk van a föld alatt

– fogalmazott.

Fotó: Barabás Ákos

Azt is elmondta, gyakoribb egyeztetésekre lenne szükség ahhoz, hogy mindenki számára megfelelően haladjanak az ilyen jellegű fejlesztések, és időben kell ezeknek megtörténnie ahhoz, hogy ők is bele tudják foglalni a beruházási tervekbe a szükséges munkálatokat. Arra, hogy időnként mennyire kibogozhatatlanul összekuszálódhat egy fejlesztési elképzelés szintén van egy székelyudvarhelyi példa. A Tábor-negyedben régen lefektettek egy villamossági vezetéket egy mezős területen, amit azonban már nem tudott rácsatlakoztatni az áramszolgáltató vállalat a hálózatra, mert a mező azóta lakóparkká vált, így új nyomvonalat kellett kijelöljenek és lefektessenek egy új vezetéket. Ilyen esetekben a lakókkal sem mindig tudnak megegyezni arról, hogy a hálózatüzemeltetés érdekében engedjék be a területükre a vállalat munkatársait. Néha viszont engedély nélkül is kénytelenek bemenni magánterületekre. Például Szentegyházán történt ilyen, ahol nem csak a viharos időjárás okozott szolgáltatáskieséseket.

Vannak olyan magánterületek, amelyek fölött áthalad a magasfeszültségű hálózat, de nem lehet tudni, hogy ki a terület tulajdonosa.

„Sajnos volt olyan eset, hogy muszáj volt kivágjunk egy fát, mert tűzveszélyes volt – most is vannak ilyen akcióink –, de nem tudjuk, hogy ki a terület tulajdonosa, sőt, még a közbirtokosságnál, az erdészetnél sem tudják. Mi viszont muszáj kivágjuk a fát, különben táplálás nélkül marad a hálózat. És akkor utólag beperelnek és az embereink járják a törvényszéket. Az nem érdekel senkit, hogy nincs is villany annál a területtulajdonosnál, de az igen, hogy mi vágtuk ki a fáját, amit egyébként nem is szabadott volna elültessen ott” – vázolta a problémás helyzeteket Bíró Árpád. Vissza a szolgáltatáskiesésekhez – ismét Két rossz és két jó hírünk van azok számára, akik bosszankodnak a gyakori áramkiesések miatt, netán károkat is okozott a túlfeszültség háztartási berendezéseikben. Az egyik rossz hír az, hogy az időjárási jelenségek következtében létrejövő túlfeszültség okozta károkat nem téríti meg a hálózatüzemeltető vállalat.

Ha atmoszferikus túlfeszültség jelenik meg a hálózaton az időjárás miatt, akkor nem tudunk kártérítést fizetni

– mondta a vállat megyei vezetője.

Fotó: Barabás Ákos

A másik rossz hír, hogy az ilyen, pillanatokig tartó áramkiesések a teljesen felújított hálózatokon sem fognak megszűnni, a villámcsapások azokon is okozhatnak olyan, néhány tizedmásodpercig tartó kieséseket, amilyenek egyre gyakoribbak az utóbbi időben. Az ilyenkor előforduló túlfeszültségektől azonban meg lehet óvni a háztartási berendezéseket. Nem véletlenül túlfeszültségvédelem az erre szolgáló eszköz neve, alig nagyobb egy automata biztosítéknál és a főbiztosíték mellé szokták felszerelni a szakcégek. Neki is volt hasonló kára, és akkor ő maga is ilyen eszközt szereltetett otthonába saját költségén – mondta Bíró Árpád. Jó hír, hogy

az Electrica által modernizált hálózatok már rendelkeznek ezzel a védelemmel, és a lépcsőházi villanyóratáblák főbiztosítékán is lennie kell túlfeszültségvédelemnek

– tudtuk meg a vállalat megyei vezetőjétől.

Nemcsak viharok, hanem kánikula idején, derült időben is előfordulhatnak majd kiesések, ugyanis a hőségben megnő a fogyasztás és túlterheltté válhatnak a hálózatok.