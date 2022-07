Nők tízezreit várják az ingyenes méhnyakrákszűrési programra

Hargita és Kovászna megyében összesen 35 ezer nőt vonnának be abba az ingyenes méhnyakrákszűrési programba, amelyet a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház irányításával bonyolítanak le. A méhnyakrák azon kevés rákos megbetegedések közé tartozik, amelyek szinte 100 százalékban megelőzhetők, ezért fontos – hangsúlyozzák a szervezők –, hogy minél több nő eljusson a kivizsgálásra.

A második fázisban, ami rövidesen elkezdődik, a 29 évesnél idősebb nők vehetnek részt a méhnyakrákszűrésen, amelyen a mintákat még komplexebb laboratóriumi elemzésnek vetik alá, hogy arról is képet kapjanak, melyik HPV-vírustörzsek a legelterjedtebbek a térségben.

Hasonló program még nem zajlott a térségben, az átfogó felméréssel arra is fényt derítenének, hogy a méhnyakrákot okozó HPV-vírusnak melyik variánsai a legelterjedtebbek a térségben – tudtuk meg Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől. „Mivel a pályázó EU-s finanszírozást nyert a központi régió számára, ezért Hargita megye esetében is felfüggesztették a korábbi, állami pénzből finanszírozott méhnyakrákszűrési programot. Ezt még a háziorvosok egy része sem tudja, csak azt látják, hogy idén nincs Hargita megyében méhnyakrászűrési lehetőség. Fontos tudni, hogy van, csak ezen a programon keresztül. A karaván két célt követ: az egyik – ami már működik –, hogy a fiatal nők hagyományos, citológiai méhnyakrákszűrését elvégezzék, és ha azon elváltozást észlelnek, akkor nőgyógyászati vizsgálatot végezzenek és megoldják a problémát a háziorvos közreműködésével” – fogalmazott.

A méhnyakrákszűrési program a teljes központi régióra kiterjed és a térségben összesen mintegy 170 ezer nőt vonnának be a méhnyakrákszűrésekbe, köztük 21 ezer Hargita megyei, illetve 14 ezer Kovászna megyei nőt. A program lebonyolítására 10,5 millió eurós finanszírozást biztosított az Európai Unió, a szűrések megszervezésében a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Sürgősségi Kórház képviselőivel együttműködnek a megyei egészségügyi igazgatóságok, a megyei tanácsok, a kórházak, de a polgármesteri hivatalok, a háziorvosok és a közösségi asszisztensek is segítenek a méhnyakrákszűrések népszerűsítésében.

Ilyen szűrés még nem volt Romániában – ez egy nagyon drága vizsgálat –, ezért közvetlen adataink sincsenek, mindig csak az amerikai vagy a nyugat-európai statisztikai adatokkal dolgozunk. Részben ez is a célja a szűrésnek, hogy direkt módon rálátást kapjunk arra, hogy milyen vírustörzsek vannak forgalomban, hiszen van néhány magas rákrizikójú vírustörzs

– magyarázta Tar Gyöngyi. Kitért ugyanakkor arra is, hogy a nagyszámú megbetegedések alapján sajnos arra lehet, következtetni, hogy nálunk magas a vírusfertőzöttség aránya, tehát sok nő hordozza magában a vírust, és a nemzetközi statisztikákból az is ismert, hogy mintegy 30 százalékuk nem tud spontán módon megszabadulni a fertőzéstől, ami néhány év alatt méhnyakrákos elváltozásokat okozhat.

A méhnyakrákszűrési programba bekapcsolódtak a kórházak is Hargita megyében: a két nagyobb kórházban – a csíkszeredaiban és a székelyudvarhelyiben – a nőgyógyászati járóbeteg-szakrendelőkben, illetve a családtervezési rendelőkben is elvégzik a vizsgálatot és a minták laboratóriumi elemzését is – tájékoztatott Tar Gyöngyi. A gyergyószentmiklósi, illetve maroshévízi kórházban – szövettani laboratórium híján – csak a szűrést végzik majd el, a minták elemzésére máshol kerül sor.