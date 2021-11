Nő a hosszabb távon oxigénterápiás kezelésre szoruló páciensek száma Hargita megyében

Sok beteg a kórházból kikerülve is oxigénterápiára szorul. Az ilyen készülékekre megnőtt jóváhagyások száma tavaly óta. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Az egészségbiztosítással rendelkezők számára jóváhagyott gyógyászati segédeszközök számában is megmutatkozik az, hogy tavaly, a koronavírus-járvány kezdetétől nehezebbé vált az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, illetve az, hogy sok beteg nem mert orvoshoz menni. A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részletes kimutatásából kitűnik, hogy

tavaly a korábbi években mértnél jóval kevesebb gyógyászati segédeszközt hagytak jóvá a biztosítottak számára, egyes eszközök esetében a harmadára csökkent ez a szám.

Az oxigénterápiás készülékek esetében azonban növekedés tapasztalható, ennek pedig jórészt az az oka, hogy

a koronavírus-fertőzésből kigyógyult páciensek egy része oxigénkoncentrátorral megy haza a kórházból.

Ők a fertőzésből ugyan kigyógyultak, de a betegségből való felépülésük a kórházból való hazatérésük után még akár hónapokig is eltarthat, de olyanok is vannak köztük, akik később sem tudják nélkülözni az oxigénterápiás berendezést.

A Covid-19 utókezelés esetében is szükség van ezekre a készülékekre, ezért nő folyamatosan a jóváhagyások, illetve a jogosult személyek száma is. Idén szeptember végére már majdnem elértük azt a szintet, amit tavaly egész évben, év végére biztos, hogy még a tavalyinál is jóval magasabb lesz ez a szám.

Ezek prioritásnak számítanak, a jóváhagyást azonnal megadjuk. Sajnos ez egy folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A jóváhagyások három hónapra vagy hosszabb időre szólnak, attól függően, hogy milyen a beteg állapota. Azon betegek esetében, akiknél nem várható lényeges állapotjavulás, hosszabb időre adjuk a jóváhagyást, mert tudjuk, hogy ők a berendezés nélkül most sem és fél év múlva sem fognak tudni létezni” – tájékoztatott Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója.

HIRDETÉS

A többi kategóriában csökkenés látható

Az intézmény kimutatásából kiderül, hogy a 2019-ben feljegyzett 693-ról 730-ra nőtt az oxigénterápiás készülékre szoruló páciensek száma, a jóváhagyások száma pedig mintegy százzal nőtt, ugyanis voltak olyanok, akiknek a kezelőorvosa három hónap után indokoltnak látta a készülék további használatát, így ők újabb jóváhagyást kaptak.

Idén szeptember végéig az oxigénkoncentrátorra szoruló biztosítottak száma elérte a 702-őt.

Ez a szám nem csak a koronavírus-fertőzésből kigyógyult, de oxigénterápiás kezelésre szoruló betegeket foglalja magában, hiszen számos más betegségben – pl. súlyos szívelégteleségben – szenvedő pácienseknek is szüksége van oxigéntámogatásra. Ezen eszközök esetében a bérlést finanszírozza az egészségbiztosítási pénztár.

Az összes többi gyógyászati segédeszköz-kategóriában – összesen 14 van – csökkenés látható 2020-ban, a korábbi évekhez képest. Legnagyobb mértékben az alsóvégtag-ortézisre (az ortézisek rögzítő, támasztó, korrigáló, tehermentesítő eszközök) jogosultak száma csökkent 303-ról (2019) 106-ra (2020), de a gerincortézisek, külső mellprotézisek esetében is több mint 50 százalékos csökkenés tapasztalható, illetve majdnem 50 százalékos a felsővégtag-ortézisek, a járáshoz használt eszközök – mankók, járókeretek, tolószékek –, valamint a fül-orr-gégészeti gyógyászati segédeszközök – hallókészülékek, légcsőprotézisek stb. – esetében is.

2019-ben összesen 3447 Hargita megyei biztosított kapott jóváhagyást valamilyen gyógyászati segédeszközre, 2020-ban viszont 2271-re csökkent ez a szám

– derül ki a megyei egészségbiztosítási pénztár kimutatásából.

Szűkös finanszírozás

A gyógyászati segédeszközök kategóriája is egy olyan területe az egészségügyi rendszernek, ahol a havi állami finanszírozási keret nem fedezi teljes mértékben a szükségleteket. Abban az esetben,

ha az eszközigénylés meghaladja a jóváhagyott havi keretet, készülék-kategóriánként prioritási sorrendben jutnak hozzá a szükséges eszközhöz a páciensek.

Abszolút prioritást élveznek a légzésterápiára szorulók és a sztómával élők. „Amennyiben a többi gyógyászati segédeszközt – amelyek fontos szerepet játszanak a javulás folyamatában vagy egy bizonyos életminőség megtartásában – nem tudjuk azonnal jóváhagyni, és általában ez a helyzet áll elő, akkor egy meglévő kritériumrendszer szerint prioritizáljuk.

Prioritást élveznek a gyerekek, mozgássérültek, aktív személyek, majd a többi kategória

– fogalmazott Duda Tihamér, megjegyezve azt is, hogy bizonyos esetekben két-három hónapos várólisták is kialakulhatnak.

A gyógyászati segédeszközöket az azokra jogosult biztosítottak, esetleg házastársuk, első- vagy másodfokú rokonaik vagy jogi képviselőjük igényelheti az egészségbiztosítási pénztártól egy kérés alapján, amelyhez a személyazonossági igazolvány-másolatot, az eszközre vonatkozó szakorvosi javaslatot, illetve bizonyos esetekben a rokkantság fokára és típusára vonatkozó igazolást kell mellékelni. A dokumentumokat postán és elektronikus úton is el lehet küldeni az intézménynek.

A jóváhagyással a biztosított felkeresheti valamelyik, a pénztárral szerződéses viszonyban álló szolgáltatót a gyógyászati segédeszköz kiváltása érdekében.

Összesen 58 ilyen szolgáltató van, ezek megtalálhatók az egészségbiztosító honlapján.