Nő és még nőni fog a szemétdíj Gyergyószentmiklóson

Változott a köztisztasági illeték díjszabása, megvásárol a város egy ingatlant a piac szomszédságában, és továbbra is kérdéses maradt a Basilides Tibor sportcsarnok működtetése. Többek között ezek a témák kerültek terítékre a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület júniusi rendes ülésén.

Polgármester távollétében az alpolgármester terjesztette be a köztisztasági szolgáltatási illeték kiigazításáról szóló tervezetet. A szolgáltató RDE Harghita szolgáltató elfogadott árnövekedés értelmében

Több, mint két órán át üléseztek a képviselők csütörtökön, ahol 19 határozattervezet megvitatása után még több vitás kérdésről is beszéltek.

A jogi személyek 165,04 lejt kell fizessenek köbméterenként.

A cég jelenlévő képviselői elmondták, hogy ugyan július 1-től életbe lép a változás, de az elmúlt hónapokban már komoly bevételkiesést jelentett nekik az, hogy ugyan még februárban kérték az árkiigazítást, de csak most június végén került ez az önkormányzat asztalára. Az is elhangzott, hogy ezt a most elfogadott árat még a tavalyi költségekkel számolták ki, amikor például az üzemanyag 5,5 lejbe került literenként.