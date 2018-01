Nincs pardon: elkobozzák, és a gazda költségén elhamvasztják a fülszám nélküli sertéseket

Nemzetbiztonsági ügyként kezelik a sertéspestis-fertőzés terjedésének megfékezését, ezért fokozottan figyelik az állatnyilvántartásokat, az azonosító fülszám nélküli sertéseket elkobozzák, és a gazda költségén elhamvasztják – jelentette be sajtótájékoztatón Sikó-Barabási Sándor, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.

Fontos, hogy pontos adatot kapjanak a szakemberek az állatok számáról • Fotó: Veres Nándor

Becsléseik szerint a háromszéki sertésállomány kétharmada nem szerepel a hivatalos nyilvántartásokban. A szakember rámutatott, Szatmár megyében két sertéspestises állatot azonosítottak, mint utólag kiderült, Ukrajnából hozták be a fertőzött sertéseket, tehát

bárhol felüthette volna a fejét a betegség, nem csak a határ menti zónák veszélyeztetettek.

Románia évekig küzdött, hogy felszámolja a fertőzésgócokat, és engedélyezzék az EU-s országokkal a kereskedelmet, így most

nemzetbiztonsági ügyként kezelik a fertőzés terjedésének megfékezését.

Ehhez azonban pontosan tudniuk kell, mekkora az állomány, hogy követhessék a mozgásokat.

A gazdák kötelessége, hogy fülszámozzák az állatokat, bejelentsék az elléseket, elhullásokat, vágásokat, vagy ha az állat gazdát cserél. Ezt gyakran elmulasztják, rendszerint hanyagságból, vagy mert nem akarják befizetni a fülszám és az állatorvos kiszállásának költségeit, az állam ugyanis csak a munkadíjat finanszírozza.

Gondot jelent, hogy nem tudják, mekkora az állomány, becsléseik szerint csak Kovászna megyében 60 ezres, ám ennek csak harminc százaléka fülszámozott.

Erre abból is lehet következtetni, hogy egyes településeken hány disznóvágást jelentettek be a szezonban. Például decemberben Előpatakon, Dobollón és Zágonban egyetlen disznót sem vágtak a hivatalos statisztika szerint. Sikó-Barabási Sándor szerint ez nem lehet valós, ugyanis a másik oldalon áll a pozitív példa, miszerint Bodokon 480 vágást jelentettek be az október és december közötti időszakban, Barátoson 270-et, Szentkatolnán pedig 300-at.

Az sem a valós állapotokat tükrözi, hogy egy csernátoni farmon 783 sertést nevelnek, és mindössze egy ellést jelentettek.

A főállatorvos szerint a gazdák érdeke is a fülszám, hiszen ha az állat trichinellózisban szenved, elkobozzák, de csak akkor kap kárpótlást, ha volt fülszáma. Az áldatlan állapotot rendezni szeretnék, ezért a következőkben a hatósági állatorvosok ellenőriznek, és ha a sertésnek nincs fülszáma, elkobozzák, illetve a gazda költségén elhamvasztják.