Nincs jó hírük az alapélelmiszereket előállító gyártóknak: drágítaniuk kell

Mire lesz elég? Szinte mindennek emelkedik az ára, amit végső soron a vásárló pénztárcája érez meg • Fotó: Jakab Mónika

Drágulni fog a hús, a kenyér és a tej – vetítették elő az Adevărul országos napilapnak nyilatkozó termelők, akik többek között arra panaszkodtak, hogy akár 700 százalékkal magasabb energiaszámlákat kaptak, és az energiaárak emelkedése miatt még a csomagolóanyag is megdrágult. A jelenség Székelyföldön is érezhető, ezért a nagyobb élelmiszeripari vállalkozások már kénytelenek voltak emelni az árakon, és még nem tudni, hol a drágulás vége.

HIRDETÉS

További áremelés várható

Mivel az energia (villany és a gáz) látványosan megdrágult, már elkezdték ennek költségeit beépíteni az árakba a Petry húsüzemnél: Varga-Pál Petry Zsolt ügyvezető igazgató elmondása szerint átlagosan egy lejes drágítást eszközöltek termékenként. „Ezzel azonban még nem vagyunk egyenlőben. Tudni kell, hogy a mi beszállítóink is árat emelnek, ennek hatása pedig csak most kezd érződni.

Mivel drágábban kapjuk az alapanyagokat, azt is bele kell építsük majd a saját árainkba. Ez egy láncreakció, aminek hatására többet fizet a fogyasztó. Biztos vagyok abban, hogy további áremelésre lesz szükség nálunk is

– részletezte az ügyvezető igazgató.

Hozzátette: még vannak olyan beszállítóik, akiktől a régi árakon kapják az alapanyagokat, de amint ők emelnek az árakon, ezt nekik is követniük kell. Emellett hiányok alakulnak ki, például fűszer- és csomagolóanyag-hiány is várható, ami szintén áremelkedéshez vezet.

Az igazgató elképzelhetőnek tartja, hogy pontosan karácsonykor érik el a csúcsértékeket az árak.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a Benedek húsüzem vezérigazgatója, Kovács Zoltán is. Mint kiemelte, élelmiszeripari vállalkozásként rengeteg elektromos áramot használnak a sok fagyasztóláda, hűtőszekrény és egyéb berendezés miatt. „A villanyáram a mindenünk, anélkül semmit sem tudunk csinálni. Már kellett emeljük az árakat, nem tudtuk szinten tartani. Mintegy öt-nyolc százalékos drágítást eszközöltünk, de ez nem fedezi a megemelt költségeinket. A belek ára nőtt, ahogy a fűszereké is, illetve számításba kell venni az üzemanyagot, ami esetünkben sokat nyom a latban, hiszen Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Kolozs és Beszterce megyébe is szállítunk napi szinten” – mutatott rá a vezérigazgató, majd arra is kitért, hogy ő is úgy látja, további áremelésre lesz szükség. Ennek pontos értékét egyelőre nem tudta megbecsülni, de elmondása szerint

csak annyit drágítanak, amennyire „kényszerítik őket”.

Nem tudni, hol a vége

Az energiahordozók árának növekedését nevezte meg fő problémaként Magyari Piroska, a Gordon Prod Kft. tejfeldolgozó társtulajdonosa is. A villamos energia esetében számítanak egy jelentősebb kompenzálásra, a gáz viszont esetükben már most is 270 százalékot emelkedett, a következő, télire kötött szerződésükben foglaltak szerint pedig már a korábbi értéknek az ötszörösét fizetik majd.