Nincs akit alkalmazni, ezért ázsiai vendégmunkásokat várnak a szovátai vendéglátásba

Azok a munkanélküliek, akik négy osztállyal rendelkeznek, vagy még annyival sem, a legtöbb munkahelyen nem felelnek meg az elvárásoknak. A cégek, amelyek munkaerőt keresnek, elvárják, hogy az illető alkalmazott értsen is valamihez. Nem ritkán azt is kérik, hogy beszéljen egy-két idegen nyelvet, rendelkezzen gépkocsivezetői jogosítvánnyal és főleg megbízhatóan dolgozzon.

Évek óta munkaerőhiánnyal küzdenek

Maros megyében kevés a nyilvántartott munkanélküli, az ajánlatokat kétszer-háromszor is elküldik a hivatalba, de így is sikertelenül várják a cégek a munkaerőt. Érthető, hogy ha itthon nem találnak, kénytelenek külföldi alkalmazottakat toborozni – válaszolta érdeklődésünkre Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség igazgatója, hozzátéve, hogy a szakemberek zöme, fiatalok és idősebbek is, külföldön vállalnak munkát. Kiss Erika Maros megyei panziótulajdonos érdeklődésünkre elmondta,