Népvándorláskori kiállítás nyílik Székelyudvarhelyen

Vándornépek a Felső-Maros mentén címmel nyílik csütörtökön egy igen izgalmas és tartalmas kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban. A látogatók a gót, gepida, hun közösségekre jellemző leletanyagot láthatnak, sőt, egy hun harcos rekonstruált arcát is megnézhetik.

Csütörtöktől egy hun harcos átmeneti lakóhelye lesz a Haáz Rezső Múzeum • Fotó: Erdély Bálint Előd

A tárlat anyaga a Maros Megyei Múzeum munkatársai által végzett 2015-ös feltáráskor előkerült leletanyagokból tevődik össze, tudtuk meg Gál Szilárd Sándortól, a Maros Megyei Múzeum történelmi osztályának vezetőjétől, a kiállítás kurátorától.

A kiállítás három részre oszlik, a vizigót, gepida és hun horizontot próbáljuk átfogni

– magyarázta Gál. Látható lesz a Nagyernye közelében talált gepida kori temetkezés igen gazdag leletanyaga, valamint egy hun kori magányos harcos sírjában talált maradványok is, amelyre a feltárások során Marosszentgyörgy határában bukkantak.

Érdekességek

A Szegedi Tudományegyetemmel közösen végzett archeogenetikai vizsgálatok bizonyították, hogy ez a harcos belső-ázsiai, tehát hun felmenőkkel rendelkezett, koponyája jellegzetesen torzított, mellette részleges lócsontvázat is találtak – mondta Gál Szilárd Sándor.

Hozzátette: igazi érdekesség, hogy látható lesz a hun kori harcos rekonstruált arca is, amelyet Kustár Ágnes antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa készített a koponyalelet alapján. A tárlatnak továbbá művészeti vonatkozása is lesz, kiállítanak ugyanis egy drótból készült, a népvándorlás korára jellemző elemeket bemutató harcos lovasszobrot is. A kiállítás csütörtökön 18 órakor nyílik, és a tervek szerint 2022. január 15-ig lesz látható – közölte lapunkkal Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója.