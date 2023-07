Nemzetpolitikai kerekasztal Tusványoson – minden kisebbség jogát biztosítani kell, a béke pedig elengedhetlen

A nemzetpolitikai támogatásokról, az orosz-ukrán háborúról, az azonnali tűzszünet és a béke fontosságáról, választásokról, a magyar kisebbségek helyzetéről is szó esett Tusványoson péntek délelőtt a nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen.

5400 nagyobb beruházást bonyolítottak le, ezer Kárpát-medencei óvodát építettek a külhonban. Magyarországot is beleértve,

A miniszterelnök-helyettes a sporttámogatásokról – nyolc nagy fociakadémát vagy egyesületet támogatnak – és a családtámogatásokról is beszélt.

Például az anyasági támogatást 50 ezren igényelték. Ezer testvértelepülést hoztunk létre” – sorolta. Említette még a hazatérési programot, a gazdasági támogatások kapcsán pedig kifejtette, nem elég az identitásőrzés, kell az ilyenfajta támogatás is: hatvanezer pályázatot támogattak, ötszáz milliárd forintból, 424 milliárd forint értékű beruházást hajtottak végre. Hangsúlyozta: nagyon fontosnak tartja az állampolgárság kiterjesztését minden magyarra a Kárpát-medencében.

Mindig probléma volt akár a kulturális műsorok és a sportközvetítések – mutatott rá Semjén Zsolt. „Sokat léptünk előre, kerül, amibe kerül, megvettük 2032-ig az összes téli és nyári olimpia közvetítési jogát, a ’24-es, ’28-as Európa-bajnokságot, minden magyar válogatott selejtezőt az európai és világbajnokságon. 75 ilyen nagy sporteseményt vettünk meg – nem olcsón – és 15 sportágat fogunk közvetíteni. És ennek a lényege az, hogy nem csak a sport, hanem a kulturális és közéleti műsorok tekintetében is fogható legyen a közmédia.

Virtuális nemzeti tér jön létre, amelynek keretében minden magyar állampolgár a teljes magyar közmédiához és államrezonhoz (államérdek, szerk. megj.) hozzáfér – jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Tusnádfürdőn.

Potápi Árpád János Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, 2010 óta beszélhetünk egy radikális váltásról: május 26-a, a kettős állampolgárság az elfogadása. Ezt történelmi időpontnak nevezte. „A nemzetegyesítő folyamatot ez indította el, és ennek köszönhetjük szimbolikusan is a többi eredményt.” Hangsúlyozta, hogy

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy fizikailag is megmaradjon a kárpátaljai magyar nemzetrész, mindazokat a támogatásokat, amiket kell, megadnak nekik.

Bihari Szabolcs , a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a szövetségük 18 ország szervezetét tömöríti. Egy nagy közösség ez, mivel Európában öt-hatszázezer magyar ember él. Rámutatott, hogy az elmúlt évben ugyanazok a hatások érték őket is, mint bármely más Nyugat-Európában élő embert. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kitért arra, hogy

a nyugati média és a vezető politikum nagyon egyoldalúan állítja be ezt a konfliktust.

a gyerekek is meg kellett tanulják, hogy hogyan kell óvóhelyre vonulni és hogy kell gyertyafényben tanulni.

Hangsúlyozta: fontos a magyar intézmények megmaradása Kárpátalján. Az oktatás és kisebbségi jogok tekintetében 2017 óta folyamatosan szűkülnek és csorbulnak a kárpátaljai magyarok jogai, és a háborús helyzet megnehezítette a kisebbségi jogokért való küzdelmet. De Ukrajna Európai Uniós és NATO-csatlakozási folyamata egyben ráirányítja a nemzetközi figyelmet is arra, hogy hogyan és mit teljesít, és mivel a kisebbségi jogok tiszteletben tartása része a koppenhágai kritériumnak, ez egyben egy lehetőség is, hogy nemzetközi fórumon is kiálljanak a kisebbségi jogokért.

Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke a szövetség létrejöttéről beszélt, úgy véli, hogy ezáltal a politikai közösségük megosztottságát megszüntették.